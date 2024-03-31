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"Проще, чем вопрос Крымского моста": Буданов сделал заявление о ж/д пути РФ в Крым

Андрей Ганчук
31 марта 2024, 17:56
Новый инфраструктурный объект страны-оккупанта России может стать серьезной проблемой для Украины, считает начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Жд ветка, Буданов
Ж/д ветка из Ростова в Крым - не большая проблема, чем Крымский мост, - Буданов / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал П. Андрющенко, скриншот YouTube

Железнодорожная ветка из Ростова в оккупированный Крым, которую агрессор Россия почти достроила, может стать проблемой для Украины. Однако ситуация будет проще, чем с Крымским мостом. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что РФ строит железную дорогу на временно захваченные территории Украины. Причем процесс строительства объекта уже почти завершен.

"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс почти завершен", - сказал Буданов.

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По словами главы ГУР, это может стать проблемой для Киева, не такой, как Крымский мост.

"Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. Это намного проще, чем вопрос Крымского моста", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Железная дорога оккупантов России в Крым

Ранее в разведке Великобритании сообщили, что Россия строит железную дорогу на захваченных территориях Украины. Оккупанты хотят, таким образом, облегчить себе доступ к оккупированным районам.

"Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка", - сказали в ведомстве.

До этого глава Кремля Владимир Путин заявлял о строительстве железнодорожной ветки из Ростова в Крым. По его словам, первый участко должен "восстановить доступ" к Бердянску.

Также указывалось, что существующая железная дорога уязвима для ударов высокоточным дальнобойным украинским оружием, поэтому оккупанты строят еще одну ветку.

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