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Серьезный удар: в ВМС назвали количество уничтоженных и поврежденных кораблей РФ

Юрий Берендий
27 марта 2024, 12:13
В ВМС отметили, что в в ходе последней атаки было уничтожено или выведено из строя треть всех кораблей ЧФ РФ, которые были в море до начала войны.
Серьезный удар: в ВМС назвали количество уничтоженных и поврежденных кораблей РФ
В ВМС назвали количество пораженных кораблей Черноморского флота РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Укроборонпром

За время полномасштабной агрессии России против Украины, Силы обороны затопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России. Об этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал изданию Associated Press.

Плетенчук сообщил, что последний удар, произошедший вечером 23 марта, направлен был на российский десантный корабль "Константин Ольшанский", который находился в доке в оккупированном Севастополе. Этот корабль ранее входил в состав ВМС Украины, но был захвачен Россией во время аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее представитель ВМС отмечал, что во время этого удара также повреждены еще два десантных корабля того же типа - "Азов" и "Ямал", а также корабль разведки "Иван Хурс".

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В комментарии для AP он добавил, что атака на военные объекты в Севастополе была выполнена с применением украинских ракет "Нептун". Кроме того, под удар попали объекты порта Севастополя и нефтебаза.

Плетенчук отметил, что в результате последней атаки по кораблям Черноморского флота РФ было повреждено или уничтожено треть всех судов, которые были в составе флота до начала полномасштабной войны. Однако, представитель ВМС признал, что в ходе боевых операций Сил обороны Украины было потоплено только 2 из 10-ти ракетоносителей, которые были в составе ЧФ РФ.

Он добавил, что Украина будет продолжать наносить удары по российскому флоту.

"Наша конечная цель - полное отсутствие военных кораблей так называемой Российской Федерации в Азовском и Черноморском регионах", - заявил представитель ВМС Украины.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.

В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по Черноморскому флоту - взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, успешные атаки Сил обороны Украины на военные объекты во временно оккупированном Севастополе могут создать серьезные проблемы для Черноморского флота РФ. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время телемарафона.

Украинские защитники использовали ракету "Нептун" для атаки на корабль "Константин Ольшанский". Хотя повреждения судна еще уточняются, известно, что оно теперь не может принять участие в боевых действиях.

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины осуществили массированный удар по военным целям РФ во временно оккупированном Крыму. По словам эксперта BILD Юлиана Рёпке, этот удар стал крупнейшим с начала российской агрессии против Украины.

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