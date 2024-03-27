"Не все страны понимают, что действовать надо срочно": в МИД Швеции сказали, как остановить РФ

Нужно создать больше стратегических трудностей для России, заявил глава МИД Швеции.

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В МИД Швеции сказали, как остановить РФ/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скрин, Википедия

Запад должен создать больше "стратегических трудностей", чтобы остановить страну-агрессора Россию. Но в первую очередь западные страны должны остановить агрессию РФ против Украины, и в этом вопросе НАТО "делает недостаточно".

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём в интервью Euractiv. Он отметил, что не все страны осознают, насколько срочно нужно действовать.

"Для того, чтобы (остановить Россию – ред.), мы, прежде всего, должны остановить агрессию против Украины... Не все страны понимают, насколько срочно нужно действовать. Эти страны должны понять, что конфликт есть, и что мы должны иметь с ним дело", – подчеркнул глава МИД Швеции. видео дня

Тобиас Биллстрем назвал Россию "соседом, который ведет себя безответственно" и угрожает миру "безответственными ядерными угрозами и идеей воссоздания своей бывшей империи" за счет независимых суверенных государств. Глава МИД Швеции призвал запад положить конец таким действиям и планам России.

Также он обратил внимание, что украинская армия нуждается в "почти всем". В то же время Биллстрем подчеркнул, что Запад мог бы предоставлять Украине больше военной техники, ведь этот вопрос "не является вопросом промышленного потенциала". Он отметил, что предоставление военной помощи "сводится к политическому лидерству и политической воле", и добавил, что США и Европа имеют гораздо больше совместных производственных мощностей, чем РФ.

Военная помощь Украине – последние новости

Ранее топ-руководитель НАТО заявил, что Украина способна победить в войне, и назвал главное условие. Украина способна одержать победу в войне с агрессором Россией. Всё, что нужно – поддержка со стороны стран Североатлантического альянса. Помощь должна быть усилена. Украинские военные уже в корне изменили многие аспекты современной войны, заявил руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Также ранее стало известно, когда в Конгрессе будут голосовать за помощь. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет законопроект, который включает помощь Украине, на голосование, работа продолжается, сказал Майкл Маккол.

Напомним, в МИД Чехии заявили, что Украина может получить вдвое больше снарядов чем планировалось. Глава МИД Чехии заявил, что хотя поставка снарядов для Украины по чешской инициативе еще не началась, но ситуация с обеспечением ВСУ уже изменилась.

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