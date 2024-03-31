Россия перекрыла порт в Новороссийске баржами: защищается так от дронов ВСУ

После ударов ВСУ по Черноморскому флоту в Крыму российские оккупанты сместили фокус своего беспокойства на состояние инфраструктуры флота в Новороссийске.
Недавний анализ британской разведки обнаружил четыре баржи на входе в порт в Новороссийске, что в Британии трактуют как способ России предотвратить удары по своим кораблям украинскими морскими дронами.
Отныне именно порт в Новороссийске, по мнению аналитиков, для россиян выполняет ключевую роль в сохранении Черноморского флота.
В этом контексте британская разведка напоминает о недавней замене командующего флотом . Его первоочередной задачей является усиление защиты флота от дальнейших украинских атак.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Взрывы в Крыму - последствия ударов по оккупантам
За время полномасштабной агрессии России против Украины, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.
В частности, 25 марта во временно оккупированном Крыму снова прогремели взрывы - под удар попали объекты Черноморского флота РФ. Среди прочего, подтвержден удар ВСУ по большому десантному кораблю России "Ямал".
По данным BILD, удар ВСУ по Крыму в ночь на 24 марта был самым массированным за весь период полномасштабного вторжения России - тогда ВСУ нанесли удары не менее 5 крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp. По меньшей мере две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания.
Глава СБУ Василий Малюк, в свою очередь, прогнозирует проведение новых спецопераций, которые нанесут еще больший ущерб врагу - как на суше, так и в море.
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