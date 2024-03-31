Таких налетов "Шахедов" к концу 2024 года будет больше: указан признак

Динамика увеличения налётов говорит о поступательном наращивании производства как в Иране, так и самой России, объяснил Коваленко.

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К концу 2024 года Россия нарастит удары "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Применение Россией "Шахедов" в марте является почти рекордом, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Коваленко напомнил, что рекорд по ударам был установлен страной-агрессором в декабре 2023 года - 625 дронов-камикадзе.

Затем их применение "упало" - до 356 дронов в следующие месяцы.

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"Это может говорить о пока не стабильных возможностях оккупантов удерживать уровень 600 налётов в месяц, что может быть связано как с сохраняющейся зависимостью России от поставок Shahed-136 из Ирана, так и с процессом накопления для особо активных месяцев. В данном случае, с учётом энергетического террора, который со второй половины марта проводит враг", - объяснил Коваленко.

Однако эксперт добавил, что Россия "в ближайшей перспективе" сможет нарастить удары по Украине.

"Тем не менее, динамика увеличения налётов говорит о поступательном наращивании производства как в Иране, так и самой России, что указывает, что в ближайшей перспективе 600 налётов (враг хочет) сделать не только системными, но и превысить этот показатель к концу 2024 года", - подчеркнул Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Основные характеристики Шахеда / Инфографика: Главред

Удары по Украине 31 марта - где был взрыв сегодня

В ночь на 31 марта Россия выпустила по Украине очередную партию ракет и дронов. Под атаку попали часть Запада и материкового Юга Украины.

Всего атака длилась два часа. За это время Воздушным силам удалось уничтожить 9 "Шахедов" и 9 крылатых ракет Х-101/555. В сводке военных указывалось, что часть выпущеных Россией ракет преодолела больше 2 тысяч км к целям в течение двух часов.

В Силах обороны Юга отмечали, что враг снова применил комбинированную атаку - сперва дронами, затем ракетами.

В Одесской области в результате ударов России был обесточен областной центр, а во Львовской - противник снова пытался добить объект критической инфраструктуры, атакованный страной-агрессором 24 и 29 марта.

В Укрэнерго же сообщали, что целью ударов РФ по Югу были высоковольтные подстанции. Ограничения по электроснабжению действуют в Харьковской области и в Кривом Роге.

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