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Украина "четко понимает" планы РФ: Зеленский отреагировал на призыв 300 тыс. россиян

Руслана Заклинская
3 апреля 2024, 23:59
В Украины совместно с партнерами появился "исторический шанс", чтобы "сломать российский реваншизм", и этим шансом надо воспользоваться, заявил президент.
Украина 'четко понимает' планы РФ: Зеленский отреагировал на призыв 300 тыс. россиян
Зеленский высказался о планах РФ мобилизовать 300 тысяч солдат / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Украина четко понимает намерения России по мобилизации военных. На любые операции оккупантов должен быть сильный ответ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, под что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров должен быть сильный ответ на российские операции - любые российские операции", - подчеркнул президент.

По его словам, у Украины вместе с партнерами появился "исторический шанс" для преодоления "российского реваншизма". Этим шансом нужно воспользоваться "ради надежной безопасности для наших детей".

видео дня

"Постепенно планируем нашу работу с партнерами на ближайшие месяцы - и май, и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь наших задач в этой войне", - отметил глава государства.

Также президент заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского. Главком ВСУ предоставил подробную и длительную информацию о действиях украинских военных на ключевых направлениях, защите и укреплении позиций. В то же время Зеленский обсудил с Сырским ключевые планы оборонительных и активных действий на ближайшее время.

Мобилизация в России (с 2022 года)

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года во время вторжения России в Украину и вскоре после контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Мобилизация в РФ - планы по наступлению россиян

Напомним, президент Украины сообщил, что Россия готовится мобилизовать до 1 июня 2024 года дополнительно 300 тысяч военных. В то же время Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч новобранцев в этом году.

Также военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что Россия готовится к масштабному наступлению во второй половине 2024 года. Оккупанты планируют провести как минимум две наступательные операции - на Часов Яр и Купянск.

Как сообщал Главред, российские оккупанты вряд ли смогут осуществить масштабное наступление по всей линии фронта. Военный эксперт Алексей Мельник из Центра Разумкова считает, что, вероятно, может произойти попытка прорыва на одном из направлений.

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