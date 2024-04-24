"Жизнь в оранжевом цвете": Афины накрыла мгла от пыли из Сахары

Пейзажи греческой столицы стали похожи на марсианские из-за песчаной бури.

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Афины стали "оранжевыми" из-за пылевой бури / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Афины стали "оранжевыми" из-за того, что ветры принесли в столицу Греции песок из Северной Африки. Подобные облака пустынной пыли уже накрывали Грецию в конце марта и в начале апреля. Тогда они также накрыли часть Швейцарии и южную Францию.

Как пишет Aljazeera, небо над южной Грецией приобрело оранжевый оттенок. Облака пыли накрыли Акрополь и другие достопримечательности Афин.

Причиной появления "марсианского фильтра" стало отражение солнечных лучей в частицах пыли, пишет Kathimerini.

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"Южные ветры, несущие африканскую пыль, встречали более прохладные течения, идущие с севера, в результате чего пыль поднималась вместе с теплым воздухом на большую высоту, до двух километров, и оставалась там. На частицах пыли отражались солнечные лучи и придавали этот красный оттенок", — объяснил Никос Михалопулос , директор по исследованиям Национальной обсерватории Афин.

Ожидается, что в среду небо прояснится, поскольку ветер изменит направление, а температура воздуха понизится.

Смотрите видео - Столицу Греции накрыла оранжевая мгла от пыли из Сахары:

Чем опасна песчаная буря из Сахары

Качество воздуха ухудшилось во многих районах Греции. В среду утром из-за пыли не было видно Акрополь в Афинах. Облако достигло севера страны вплоть до Салоник.

Местные чиновники призвали людей, имеющих респираторные заболевания, ограничить время пребывания на открытом воздухе, носить защитные маски и избегать физических упражнений, пока облака пыли не развеются.

"Увеличение количества твердых частиц в атмосфере может ухудшить респираторные заболевания , такие как астма, бронхит и аллергия. Люди с уже имеющимися респираторными заболеваниями особенно уязвимы в периоды повышенного уровня запыленности", — заявили в Греческом обществе пульмонологов.

"Мелкие частицы пыли могут проникать глубоко в легкие и даже попадать в кровоток. Для людей с такими заболеваниями, как астма, бронхит или хроническая обструктивная болезнь легких , воздействие этих частиц может ухудшить симптомы", — предупреждают врачи.

Африканская пыль может вызывать у некоторых людей реакции аллергического типа.

Частицы пыли также могут способствовать воспалению, окислительному стрессу и сужению сосудов, что может увеличить риск сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди уязвимых групп населения.

Пылевая буря в Украине

В начале апреля в Киеве и многих других регионах Украины усилилась мощная пылевая буря, которая долетела аж из Сахары. Из-за сильных порывов ветра песок не просто оседал на поверхности, а летал, образуя настоящую бурю.

Пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, следует ли украинцам готовиться к новой пылевой буре и когда это может произойти снова.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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