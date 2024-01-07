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"Чёрный лебедь" может прилететь в любой момент": Жданов спрогнозировал события в РФ

Анна Ярославская
7 января 2024, 02:10
Определенные процессы уже нарастают в России, и власть не знает, что с ними делать.
Олег Жданов, Владимир Путин
Внутри РФ идёт процесс экономического распада, сказал Олег Жданов / Главред, скрин

Провалы на фронте будут ухудшать социальную ситуацию и настроения в стране-агрессоре РФ. В результате это может привести к труднопрогнозируемым последствиям. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, внутри РФ идёт процесс экономического распада, и там всё движется к обвалу экономики, который потянет за собой обвал рубля, финансовой системы и, соответственно, всей системы власти.

"Уже сейчас, я думаю, мы будем наблюдать итальянскую забастовку повсеместно, то есть народ начнёт саботировать решения власти, и они не будут выполняться. А армия – зеркало государства. Фронт не может существовать без основного народонаселения. Здесь связь стопроцентная и двусторонняя. И один процесс будет влиять на другой: если на фронте будут поражения и провалы, это будет ухудшать социальную ситуацию и настроения в Российской Федерации, и родственники мобилизованных и добровольцев будут требовать вернуть их домой", - сказал эксперт.

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По словам Жаднова, это движение уже нарастает в России, и власть не знает, что с ним делать.

"Их боятся даже избить и погрузить в автозаки, потому что завтра приедут хлопцы с автоматами из Украины и будут разбираться, кто бил их мам, сестёр или жён. С другой стороны, когда в России так плохо с ценами, продуктами питания и уровнем жизни, начались невыплаты зарплаты, можете представить настроения российских солдат на фронте, когда родные им звонят и рассказывают, что у них ни тепла, ничего нет, власти оборзели. Получается, они там воюют, а их родственники тут ничего не могут купить, потому что деньги не платят. Разве после таких рассказов жён у мужей будет настроение идти в атаку? Они подумают, что, может, стоит взять пару гранат, автомат и поехать разобраться", - отметил Жданов.

Военный эксперт также добавил, что процветает дезертирство среди российских военных. Только по Луганскому гарнизону 800 человек официально в розыске как дезертиры, и это только официальные данные.

"Я думаю, что это будет "чёрный лебедь", который может прилететь в любой момент. И обвал может случиться в любой момент", - сказал Жданов.

Однако он добавил, что предугадать, с какой стороны прилетит "чёрный лебедь", на сегодняшний день невозможно.

Справка. Чёрный лебедь — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия; получившее своё название по одноимённой книге Нассима Талеба.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, журналист и публицист Виталий Портников считает, что война России против Украины сейчас не ослабляет, а наоборот цементирует Кремль. Поэтому в ближайшей перспективе нет объективных оснований для того, чтобы путинский режим потерпел крах, а Россия – распалась. Зато есть серьезные причины считать, что РФ не оставит Украину в покое, к тому же стоит беспокоиться о своей безопасности также и другим странам постсоветского пространства.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в Европе и США до сих пор боятся распада страны-агрессора России. Но западные политики должны смотреть на эту ситуацию с другой стороны и понимать, что этот процесс неизбежен. По его словам, нужно думать не о том, как сохранить Россию, а о том, как сохранить контроль над неизбежным распадом России.

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новости России война в Украине Олег Жданов война России и Украины
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