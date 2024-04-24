УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накрыла пыль из Сахары: украинцы публикуют видео "грязного" дождя

Алёна Воронина
24 апреля 2024, 12:58
Пыль будет оставаться в атмосфере над нашей страной вплоть до пятницы. Она отступит в период с пятницы на субботу.

Пыль из Сахары
Украину накрыла пыль из Сахары/ коллаж: Главред, фото: "Суспільне Черкаси", Укргидрометцентр

Украину в среду, 24 апреля, накрыла пыль, которую принесло в наше государство из Сахары.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Отмечается, что сейчас она заметна в южных и центральных областях нашей страны, но уже распространяется на север.

видео дня

"Пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня добралась до территории Украины. На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север", - говорится в сообщении.

Поскольку сейчас на большей части нашей страны царит циклон, то капли воды будут перехватывать частицы пыли в облаках и во время выпадения осадков. Поэтому эта пыль будет быстрее вымываться из атмосферы. Но в некоторых частях страны из-за этого явления облака могут приобретать желтоватый оттенок, а сами дождевые капли во время выпадения будут с пылью.

"Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной вплоть до пятницы и с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится", - отметили в Укргидрометцентре.

Пиль из Сахары
Пыль из Сахары уже в Украине/ Укргидрометцентр

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Украинцы фиксируют выпадение "грязного" дождя

В Херсонском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что ночью и утром 24 апреля на территории областного центра была зафиксирована пыль и песок из Сахары. Ее зафиксировали на Агрометеорологической станции Херсона.

"Активный циклон с юго-западной Европы высотными потоками принес пыль и песок, которые при выпадении ливневого дождя оставили след на поверхностях предметов, растениях", - отмечают в Центре.

Пыль из Сахары
Пыль из Сахары/ Херсонский областной центр по гидрометеорологии

Тем временем украинцы делятся фото и видео "грязного" дождя, который уже выпал на юге Украины.

Пыль из Сахары в Украине
Пыль из Сахары в Украине/ скрин

Смотрите видео выпадения "грязного" дождя в Украине:

Ранее сообщалось, что Афины накрыла мгла от пыли из Сахары. Пейзажи греческой столицы стали похожи на марсианские из-за песчаной бури.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что Украину накрывает новый циклон. Дожди пройдут повсеместно, умеренные и порой даже значительные. Местами будут штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В то же время синоптики рассказали, когда придет потепление, но в то же время отметили, что Украину в ближайшее время накроет штормовой циклон. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и мощный ветер - до 20 м/с.

Синоптик Наталья Птуха назвала даты, когда холода отступят и в Украину придет потепление. Быстрого возвращения тепла ждать не стоит, но столбики термометров будут подниматься всё выше и выше.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Сахара прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня
Реклама

Главное за день

"Взятка - это для публики": СМИ назвали истинную причину ареста заместителя Шойгу

"Взятка - это для публики": СМИ назвали истинную причину ареста заместителя Шойгу

13:25 Мир
Украину накрыла пыль из Сахары: украинцы публикуют видео "грязного" дождя

Украину накрыла пыль из Сахары: украинцы публикуют видео "грязного" дождя

12:58 Синоптик
Россияне массово дезертируют с фронта: в разведке Британии назвали рекордные цифры

Россияне массово дезертируют с фронта: в разведке Британии назвали рекордные цифры

12:42 Украина
Все главные новости

Популярное

Живите теперь с этим : Настя Приходько обманом попала на российское шоу 15197

"Живите теперь с этим": Настя Приходько обманом попала на российское шоу

3 бригады прошли вперед : Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке 7208

"3 бригады прошли вперед": Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску 6521

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску

Скоро переплюнет бабушку: внук Пугачевой поделился сногсшибательной новостью из США 5290

Скоро переплюнет бабушку: внук Пугачевой поделился сногсшибательной новостью из США

Последние новости

13:44

Засыпает с Соловьевым: почему путинистка Успенская встала на сторону России

13:38

Дэвид Бекхэм обвинил популярного голливудского актера в мошенничестве на 14 млн

13:32

Как зарядить телефон без зарядного: хитрый лайфхак от стюардессыВидео

13:25

"Взятка - это для публики": СМИ назвали истинную причину ареста заместителя Шойгу

12:58

Украину накрыла пыль из Сахары: украинцы публикуют видео "грязного" дождяВидео

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
12:55

"Прилетело очень сильно": Артем Пивоваров сломал нос поклоннице на концерте

12:42

Россияне массово дезертируют с фронта: в разведке Британии назвали рекордные цифры

12:41

Символично: кто будет оглашать баллы от украинского нацжюри на Евровидении-2024

12:26

"Реклама российской войны": легенда хоккея распек путиниста-хоккеиста Овечкина

Реклама
12:10

"Жизнь в оранжевом цвете": Афины накрыла мгла от пыли из СахарыФотоВидео

12:09

Украина должна идти в ногу с ЕС в вопросе налогообложения табачных стиков - эксперт

11:42

Масштабные взрывы и пожар: СБУ атаковала 2 нефтебазы в Смоленской области - СМИ

11:42

Стыдоба: путинист Филипп Киркоров опозорился на сцене на всю Россию

11:37

В США скончалась популярная российская блогерша

11:18

"Было много проблем": эксперт сказал, как изменит ситуацию на фронте помощь от США

11:15

Ракетный удар по Одессе стоил РФ $10 млн: в ВСУ сказали, куда целились оккупантыФото

11:13

Что можно сделать из старого бойлера: как удачно пристроить старый агрегат

11:04

"У оккупантов агония": в ВСУ анонсировали сюрпризы для россиян на фронте

10:57

Хара объяснил, почему Конгресс одобрил помощь Украине и при чем тут Трамп

10:54

Потрясающая закуска на Пасху 2024: этот рецепт станет хитом и восхитит всехВидео

Реклама
10:43

Китайский гороскоп на завтра 25 апреля: Змеям - проблемы со здоровьем, Кроликам - крупные споры

10:24

Осталась без помощи: у путинистки Кудрявцевой умерла сестра

10:11

В Мариуполе прогремела серия взрывов: возможны "прилеты"

10:09

Холода отступят, в Украину идет потепление: синоптик назвала даты

10:09

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

10:08

"Моя любовь": бывшая жена Узелкова показала своего самого дорогого мужчину

09:44

Чем можно отпугнуть уличных котов: как решить пахучую проблему

09:38

Гороскоп на май 2024: Львам - путешествие, Скорпионам потребуется помощь

09:29

РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове: много пострадавшихФото

09:25

Гороскоп на завтра 25 апреля: Львы - учитесь проигрывать, Козерогам - важное сообщение

08:59

"Интенсивность будет выше": Москва пригрозила новыми ударами по Украине

08:55

Визит Шольца в Китай: никаких обязательств на себя товарищ Си не взялмнение

08:51

"Работает как волшебство": сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию

08:30

Церковный праздник 25 апреля: что запрещено делать в день святого апостола Марка

08:25

РФ изменит цели и усилит удары: в ISW назвали вероятные сроки

07:53

"Дрончик прилетел, и не один": в РФ после взрывов горит НПЗВидео

07:31

В Одессе прогремели взрывы, РФ атаковала город ракетами: что известноФото

07:10

Только самый внимательный найдет "неправильное пирожное" за 4 секунды: загадка для умников

06:50

Украина после войны: чему украинцам стоит поучиться у немцевмнение

06:42

Сенат США проголосовал за выделение военной помощи Украине

Реклама
05:34

Гороскоп на май 2024 для Дев: награда, новая цель и переездВидео

03:45

Когда лучше пить кофе с утра: эксперт назвал точное время

03:00

"Абсолютно демонстративно": Маша Ефросинина рассказала о конфликте с Юрием Горбуновым

02:40

Эксперт дал оценку прогнозу Буданова о "тяжелом" мае: чего ждать

02:10

"Хуже потери Авдеевки": полковник ВСУ рассказал об опасной ситуации на фронте

01:50

Путинистка Эвелина Бледанс рассказала про возвращение Аллы Пугачевой в РФ

01:28

Может скоро "отбросить коньки": всплыли новые детали болезни Кадырова

23 апреля, вторник
23:53

Успел дойти до машины: на мужа путинистки Поплавской напали в Москве

23:49

Как очистить лоток для порошка в стиральной машине: находка вас удивит

23:25

США впервые передадут Украине ATACMS большой дальности - CNN

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинке
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять