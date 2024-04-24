Украину накрыла пыль из Сахары: украинцы публикуют видео "грязного" дождя

Пыль будет оставаться в атмосфере над нашей страной вплоть до пятницы. Она отступит в период с пятницы на субботу.

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Украину накрыла пыль из Сахары/ коллаж: Главред, фото: "Суспільне Черкаси", Укргидрометцентр

Украину в среду, 24 апреля, накрыла пыль, которую принесло в наше государство из Сахары.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Отмечается, что сейчас она заметна в южных и центральных областях нашей страны, но уже распространяется на север.

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"Пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня добралась до территории Украины. На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север", - говорится в сообщении.

Поскольку сейчас на большей части нашей страны царит циклон, то капли воды будут перехватывать частицы пыли в облаках и во время выпадения осадков. Поэтому эта пыль будет быстрее вымываться из атмосферы. Но в некоторых частях страны из-за этого явления облака могут приобретать желтоватый оттенок, а сами дождевые капли во время выпадения будут с пылью.

"Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной вплоть до пятницы и с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится", - отметили в Укргидрометцентре.

Пыль из Сахары уже в Украине/ Укргидрометцентр

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Украинцы фиксируют выпадение "грязного" дождя

В Херсонском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что ночью и утром 24 апреля на территории областного центра была зафиксирована пыль и песок из Сахары. Ее зафиксировали на Агрометеорологической станции Херсона.

"Активный циклон с юго-западной Европы высотными потоками принес пыль и песок, которые при выпадении ливневого дождя оставили след на поверхностях предметов, растениях", - отмечают в Центре.

Пыль из Сахары/ Херсонский областной центр по гидрометеорологии

Тем временем украинцы делятся фото и видео "грязного" дождя, который уже выпал на юге Украины.

Пыль из Сахары в Украине/ скрин

Смотрите видео выпадения "грязного" дождя в Украине:

Ранее сообщалось, что Афины накрыла мгла от пыли из Сахары. Пейзажи греческой столицы стали похожи на марсианские из-за песчаной бури.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что Украину накрывает новый циклон. Дожди пройдут повсеместно, умеренные и порой даже значительные. Местами будут штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В то же время синоптики рассказали, когда придет потепление, но в то же время отметили, что Украину в ближайшее время накроет штормовой циклон. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и мощный ветер - до 20 м/с.

Синоптик Наталья Птуха назвала даты, когда холода отступят и в Украину придет потепление. Быстрого возвращения тепла ждать не стоит, но столбики термометров будут подниматься всё выше и выше.

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