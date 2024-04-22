УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Байден раскрыл детали новых поставок: Зеленский о подробностях важного разговора

Алексей Тесля
22 апреля 2024, 20:42
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей.
Зеленский, Байден
Владимир Зеленский провел разговор с Джозефом Байденом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого обсудил предоставление первого пакета оборонной помощи Украине.

"Провел телефонный разговор с Президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей. Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон. Я благодарен Джо Байдену за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство", - написал Зеленский в Telegram.

Глава государства уточнил, что в разговоре с президентом США "отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Другое решение Палаты представителей - разрешить конфискацию российских активов - посылает мощный сигнал всем нашим партнерам".

видео дня

Он также рассказал Байдену о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телевышке буквально за несколько минут до разговора. "Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни", - отметил Зеленский.

"Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения Президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", - добавил президент Украины.

Помощь США Украине: последние новости по теме

Напомним, в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Как сообщалось ранее, Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский военная помощь Джо Байден война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Раньше, чем вы думали": в Конгрессе намекнули на сроки новых поставок Украине

"Раньше, чем вы думали": в Конгрессе намекнули на сроки новых поставок Украине

21:41 Мир
Байден раскрыл детали новых поставок: Зеленский о подробностях важного разговора

Байден раскрыл детали новых поставок: Зеленский о подробностях важного разговора

20:42 Украина
Снаряды для ВСУ: Боррель назвал сроки первых поставок в Украину

Снаряды для ВСУ: Боррель назвал сроки первых поставок в Украину

19:50 Мир
Все главные новости

Популярное

По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики 10293

По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики

С духом гнильцы : путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву 8344

"С духом гнильцы": путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву

Закон о мобилизации в Украине: в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода 5627

Закон о мобилизации в Украине: в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода

Плохо с 1989 года : запухшая Татьяна Овсиенко призналась, почему так выглядит 2836

"Плохо с 1989 года": запухшая Татьяна Овсиенко призналась, почему так выглядит

Последние новости

21:41

Молодость сохранится надолго: чем нужно умыться 23 апреля - приметы дня

21:41

"Раньше, чем вы думали": в Конгрессе намекнули на сроки новых поставок Украине

20:52

За этот рецепт вас будут носить на руках: шикарный салат за минутуВидео

20:52

РФ не сможет оккупировать Часов Яр до 9 мая: враг сосредоточил удар на двух направлениях

20:42

Байден раскрыл детали новых поставок: Зеленский о подробностях важного разговора

Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах МосквыАндрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы
20:04

"Я его не узнала": Огневич раскрыла подробности военной службы-папы пенсионера

19:55

После этого работа ТЦК: в ВСУ предупредили, что только законом о мобилизации не обойдется

19:50

Снаряды для ВСУ: Боррель назвал сроки первых поставок в Украину

19:34

Погода начнет меняться: синоптик сказала, когда придет потепление

Реклама
19:10

Как работает ракета-перехватчик в системе ПВОмнение

19:09

Пекин на стороне Москвы: раскрыта позиция Китая по поводу войны в Украине

18:34

Россия заявила о захвате Новомихайловки: в ВСУ опровергают

18:17

Оккупанты продвигаются вперед: Умеров назвал причину успешных действий врага

18:16

"С духом гнильцы": путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву

18:09

Мощный взрыв и столб дыма: появилось видео "прилета" по телевышке в ХарьковеФотоВидео

17:36

Депутаты ВР призвали Нобелевский комитет исключить армянского прокси Кремля из номинантов на премию мира

17:23

РФ бросает все силы на штурм: Зеленский раскрыл главную опасность на фронте

17:18

Убийство полицейского: подозреваемых отправили за решетку - что они говорили в судеВидео

17:05

Пошел против Меган Маркл: принц Гарри решил судьбу своих детей

17:04

Германия сорвала поставку Украине бронемашин MRAP: в Bild раскрыли истинную причину

Реклама
16:49

Ядерное оружие в Польше: Захарова пригрозила Варшаве прямым ударом

16:48

Летнего перемирия не будет: Зеленский твердо ответил на предложение Макрона

16:44

Беременная четвертым жена 64-летнего Тигипко показала редкое фото с политиком

16:19

Полк десантников бросили на штурм: в ВСУ рассказали о подкреплении на востоке

16:09

Как поливать комнатные растения: женщина назвала "смертный приговор" для цветов

16:04

Оккупанты хотят окружить Часов Яр: военный раскрыл угрозу на трех направлениях

16:00

"Молодые люди сегодня нужны": Зеленский рассказал, зачем снижать возраст мобилизацииВидео

15:59

Только самый внимательный увидит леопарда в джунглях за 8 секунд: сложная загадка

15:51

Снова не в ту дверь: Филипп Киркоров "выслужился" перед диктатором Путиным

15:37

Зеленский о французских войсках в Украине: Я только "за"

15:34

Устами младенца: 7-летняя дочь Гордона и Бацман жестко отругала Путина и РФ

15:16

Кома и мучительная летальная болезнь: росСМИ раскрыли страшный диагноз Кадырова

15:12

Отчего мало украинцев от 18+ до 30+: ученый объяснил и дал пессимистический прогноз

14:57

Ядерное оружие НАТО в Польше: Дуда выдал серьезное заявление

14:56

В чем разница между красным, белым и желтым луком: где какой использовать

14:49

Летом будут "сказочные" цветы: 3 растения, которые нужно обязательно обрезать весной

14:33

Часть областей накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

14:19

Мирные переговоры с РФ: когда Украину могут начинать подталкивать к компромиссу

14:11

"Умерли клетки мозга, но поет отлично": жена певца-путиниста Носкова выдала бред

14:10

"Он вернулся": у популярной украинской ведущей рецидив онкологии

Реклама
13:53

2 фактора повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине: Золотарев озвучил прогноз

13:51

По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики

13:26

Как правильно заваривать чай: эксперт назвал главные ошибки, которые портят напиток

13:07

Политолог объяснил, почему Си Цзиньпин заговорил о "мире в Украине"

12:59

Правоохранительные органы уже второй год не могут ничего сделать с рейдерской атакой на GNT Group - эксперт

12:42

Что сделать, чтобы не потел бачок унитаза: как справиться с неприятной ситуацией

12:33

"Пророссийские силы есть в Украине": Буданов заявил об опасной операции Кремля

12:24

Григорий Лепс сделал интимную пластику и пожаловался на уменьшение в размерах

12:20

"Да, как за мужа": Елена Кравец сделала признание, как она переживает за Владимира Зеленского

12:20

Как избавиться от мух в доме: эксперт назвал лучшие народные средства

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять