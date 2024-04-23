'Украина - это часть России': СМИ узнали о новом 'зашкваре' Трампа

Дональд Трамп часто жаловался на поддержку Украины со стороны США, пишет WSJ.

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Дональд Трамп угодил в очередной скандал / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

На встречах в Белом доме и во время переговоров с иностранными лидерами Дональд Трамп неоднократно описывал Украину как "тотально коррумпированную" и полную "ужасных людей", а также называл ее "частью России", рассказали бывшие и нынешние чиновники администрации США.

Как пишет The Wall Street Journal, во время первой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Германии в 2017 году российский правитель призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины, ссылаясь на связи с Киевской Русью XI века, которая была расположена на территории современной Украины, Беларуси и части России.

С тех пор Трамп часто жаловался на поддержку Украины со стороны США, называя страну в разговорах с европейскими лидерами "вашей Украиной". Он сначала выступал против продажи Украине ракет для усиления обороны страны от России, рассказали нынешние и бывшие чиновники.

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Трамп возражал против предоставления Киеву того, что он назвал "летальной помощью", и заявил, что европейские союзники должны делать больше для защиты своих соседей. Одной из причин неблагоприятного отношения к Украине со стороны Трампа стало нежелание разведсообщества США подтвердить его утверждения о вмешательстве Украины в президентские выборы в 2016 году.

Чиновники администрации были "озадачены тем, почему он (Трамп. – Ред.) был гораздо более благосклонным к России, чем к Украине – особенно когда их интересы расходились", сказал бывший чиновник.

Отмечается, что отношение Трампа к Украине оставалось неизменно негативным. В июне 2018 года, по рассказам одного из иностранных чиновников, на ужине G7 в Канаде он заявил своим коллегам, что Украина – "одна из самых коррумпированных стран мира".

Добавим, что ранее, защищая усилия своего адвоката Руди Джулиани, направленные на продвижение расследований в Украине, Трамп заявил журналистам: "Он ищет коррупцию везде, куда бы он ни пошел. Все понимают, что Украина имеет большие проблемы в этом плане".

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Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

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