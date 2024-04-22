Оккупанты хотят окружить Часов Яр: военный раскрыл угрозу на трех направлениях

Военный предупреждает, что враг применяет на этом участке дроны, пехотные подразделения при поддержке техники.

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Россияне пытаются схватить Часов Яр / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: deepstatemap

Заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР Олесь Маляревич заявил, что оккупанты продвигаются на Часов Яр с трех сторон - со стороны Богдановки, фронтально со стороны Хромового и из Ивановского, которое еще частично под контролем ВСУ.

"Под Богдановкой тоже наши защитники достаточно мощно держатся. По центру россияне немножко добежали до места, где канал переходит в трубы и пытаются там закрепиться, но все, кто туда добегают, уничтожаются. Эта территория сейчас является очень такой серой зоной", - рассказал он в эфире "Еспресо".

По его словам, оккупационные войска применяют на этом направлении все имеющиеся силы и средства.

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"Также врагом применяются дроны, пехотные подразделения при поддержке техники. Бывают идут просто пехотные подразделения. Например, несколько дней назад ночью двое оккупантов что-то копались в этой серой зоне. Сбросили им одну бомбу, вторую, а они продолжали копаться. Может они были под какими-то психотропными средствами? Потому что я не знаю, как живой человек после того, мог не спрятаться", - отметил Маляревич.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что Кирилл Буданов назвал сроки ухудшения ситуации на фронте. Украину в ближайшее время ждет тяжелый период на фронте. Ситуация может обостриться в период середины мая - начало июня этого года. Российские захватчики будут использовать комплексный подход.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин назвал самые опасные направления. Украинский офицер отметил, что враг на определенных участках фронта не жалеет никаких ресурсов, в частности личного состава и боеприпасов. Однако, нет высокой вероятности "обвала фронта".

Полковник ВСУ Сергей Грабский рассказал о летнем наступлении РФ в Украине. Военный эксперт отмечает, что наступление российских оккупантов на Покровск может создать серьезную угрозу для Угледарского выступления. Оккупация Часого Яра в Донецкой области рассматривается россиянами как важный шаг.

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