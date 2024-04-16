Летнее наступление РФ: полковник ВСУ назвал города, которые находятся под угрозой

Военный эксперт отмечает, что наступление российских оккупантов на Покровск может создать серьезную угрозу для Угледарского выступления.

https://glavred.info/ukraine/letnee-nastuplenie-rf-polkovnik-vsu-nazval-goroda-kotorye-nahodyatsya-pod-ugrozoy-10558352.html Ссылка скопирована

Полковник ВСУ назвал направления российского наступления летом / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

В ходе летнего наступления российская оккупационная армия будет пытаться развернуть действия на двух основных направлениях в Донецкой области: на Константиновку - Краматорск и на Покровск. Об этом заявил в эфире телеканала FREEDOM военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

По его словам, оккупация Часого Яра в Донецкой области рассматривается россиянами как важный шаг для дальнейшего продвижения к Константиновке и Краматорску.

"И потом они собираются продолжать активные боевые действия именно против направления Константиновка - Краматорск, потому что это - коммуникация, которая позволяет обеспечивать наши войска. И удар во фланг этой коммуникации, разрушение рокадного направления может создать серьезные оперативные трудности для наших войск, обороняющихся на юге", - комментирует Грабский. видео дня

Эксперт указывает на то, что наступление на Покровск создаст угрозу для Угледарского выступа, который имеет большое значение для Украины.

Грабский подчеркнул, что успешность действий России и украинской обороны зависит от многих факторов. Однако цели противника понятны.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Новое наступление РФ - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр, считая эту операцию на Бахмутском направлении ключевым шагом для подготовки к летнему наступлению, сообщил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Захват Часового Яра российскими силами упростит им дальнейшую оккупацию Донецкой области, говорится в материале Politico.

После потерь некоторых позиций на Часояровском направлении 67-я отдельная механизированная бригада "Добровольческого украинского корпуса" реорганизуется: штурмовой батальон корпуса превращается в отдельную военную штурмовую часть.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред