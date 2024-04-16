Принятие пакета помощи для Украины: в Белом доме отреагировали на идею Джонсона

В Белом доме отметили, что сдвиги по принятию законопроекта о помощи Украине, вероятно, можно ждать уже на этой неделе.

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Белый дом готов рассмотреть идею спикера Джонсона по помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Администрация президента Байдена заявила о готовности рассмотреть идеи спикера Палаты представителей США Майка Джонсона относительно пакета из четырех отдельных законопроектов, которые предусматривают помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Об этом на брифинге 16 апреля сообщил спикер Белого дома по вопросам коммуникации в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

"Мы не поддерживаем отдельный законопроект, который финансирует только Израиль, потому что Украине также нужны боеприпасы. Важно, чтобы Палата представителей продвинулась на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону. Что касается деталей, мы подождем и посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники - Украина и Израиль как можно быстрее получили необходимую помощь по безопасности", - сказал чиновник.

Он отметил, что Белый дом должен ознакомиться с полным текстом всех законопроектов перед тем, как поддержать новую инициативу.

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В то же время, Кирби отмечает, что инициатива Джонсона, на первый взгляд, может способствовать администрации предоставлению необходимой помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона уже сейчас, в критический момент.

"Президент очень решительно подчеркнул, что нам нужно согласовать это дополнительное финансирование национальной безопасности как можно скорее. Поэтому нам нужно увидеть сдвиги в Палате представителей уже на этой неделе", - заявил чиновник.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Помощь США Украине - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно инициативы Конгресса США о разделении законопроекта о помощи Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил свой план по финансированию помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам, который был отложен на несколько месяцев. Он представил четыре отдельных законопроекта, голосование за которые планируется до конца недели.

В то же время, Украине нужна немедленная военная помощь для защиты от российских атак с воздуха. США и другие страны продемонстрировали готовность помогать своим союзникам в защите от ракет и дронов, как это происходит в Израиле. Однако, когда речь идет об Украине, подход неоднозначный. США не планируют помогать Украине в сбивании российских ракет и дронов, заявил координатор Белого дома по делам национальной безопасности Джон Кирби.

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