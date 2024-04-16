'Разная картина угроз': в США отказались защищать Украину, как было в Израиле

В США добавили, что страна не будет принимать личное участие в военном конфликте с РФ.

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США не будут лично защищать украинское небо / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, US Air Force

Украина нуждается в немедленной военной помощи, чтобы защитить людей от российских атак с воздуха. США и другие страны показали на примере Израиля, что они могут помогать своим союзникам даже сбивать ракеты и дроны. Однако что касается Украины, то здесь все не так однозначно. США не хотят помогать Украине в сбивании российских ракет и дронов. Об этом заявил координатор Белого дома в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга.

Он отметил, что США не будут участвовать в защите воздушного пространства Украины.

"Это разные конфликты. Разное воздушное пространство. Разная картина угроз. Президент ясно дал понять еще в начале конфликта в Украине, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конфликте в военном плане", - подчеркнул он. видео дня

Он добавил, что США оказывают Украине помощь для обеспечения защиты неба. В то же время следует отметить, что эта помощь от США уже давно не поступала Украине.

"Мы поставляем Украине средства, в которых они нуждаются, чтобы помочь им защитить их воздушное пространство. К сожалению, мы не можем делать этого сейчас, поскольку мы не имеем дополнительного финансирования, в котором они так отчаянно нуждаются", - добавил он.

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Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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