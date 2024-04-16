УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Разная картина угроз": в США отказались защищать Украину, как было в Израиле

Ангелина Подвысоцкая
16 апреля 2024, 01:23
В США добавили, что страна не будет принимать личное участие в военном конфликте с РФ.
'Разная картина угроз': в США отказались защищать Украину, как было в Израиле
США не будут лично защищать украинское небо / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, US Air Force

Украина нуждается в немедленной военной помощи, чтобы защитить людей от российских атак с воздуха. США и другие страны показали на примере Израиля, что они могут помогать своим союзникам даже сбивать ракеты и дроны. Однако что касается Украины, то здесь все не так однозначно. США не хотят помогать Украине в сбивании российских ракет и дронов. Об этом заявил координатор Белого дома в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга.

Он отметил, что США не будут участвовать в защите воздушного пространства Украины.

"Это разные конфликты. Разное воздушное пространство. Разная картина угроз. Президент ясно дал понять еще в начале конфликта в Украине, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конфликте в военном плане", - подчеркнул он.

видео дня

Он добавил, что США оказывают Украине помощь для обеспечения защиты неба. В то же время следует отметить, что эта помощь от США уже давно не поступала Украине.

"Мы поставляем Украине средства, в которых они нуждаются, чтобы помочь им защитить их воздушное пространство. К сожалению, мы не можем делать этого сейчас, поскольку мы не имеем дополнительного финансирования, в котором они так отчаянно нуждаются", - добавил он.

Атака Ирана на Израиль и помощь Украине - последние новости:

США могут ускорить голосование за помощь Израилю и Украине после воздушной атаки Ирана на Израиль, написали журналисты Politico. Пока непонятно, какой именно законопроект поддержат американские законодатели.

Украина помощь от США может получить до конца весны, сказал в интервью Главреду военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив. По его мнению, пока не завершится предвыборная кампания в Штатах, ситуация с военной помощью вряд ли улучшится.

Палата представителей на следующей неделе рассмотрит помощь Украине, считает конгрессмен-республиканец Майк Тернер. По мнению Тернера, все понимают, что украинцы нуждаются в поддержке, поскольку РФ оказывает активное военное давление.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь вторжение России
Реклама

Главное за день

"Разная картина угроз": в США отказались защищать Украину, как было в Израиле

"Разная картина угроз": в США отказались защищать Украину, как было в Израиле

01:23 Украина
"Боль, слезы": россияне убили известного украинского сержанта Павла Петриченко

"Боль, слезы": россияне убили известного украинского сержанта Павла Петриченко

22:29 Украина
Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

21:49 Украина
Все главные новости

Популярное

Это невыносимо : путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии 22117

"Это невыносимо": путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии

Гороскоп на завтра 16 апреля: Скорпионам - время расслабиться, Ракам - недопонимание 11938

Гороскоп на завтра 16 апреля: Скорпионам - время расслабиться, Ракам - недопонимание

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось 6885

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось

Грозы, мокрый снег и заморозки до -4: в Украину идет мощный циклон 3030

Грозы, мокрый снег и заморозки до -4: в Украину идет мощный циклон

Последние новости

02:32

"РФ нужно две недели": полковник раскрыл подготовку россиян к новому наступлению

02:00

Жена тяжелобольного Уиллиса поделилась щемящими фото с ним

01:23

"Разная картина угроз": в США отказались защищать Украину, как было в Израиле

01:14

Как вывести застарелые пятна от жира: средства, которые спасут одежду

15 апреля, понедельник
22:29

"Боль, слезы": россияне убили известного украинского сержанта Павла Петриченко

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил ПритулаРФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула
22:10

Когда ждать демобилизации: Безуглая напугала сроками

21:55

Роман Цимбалюк. Симоньян увидела будущее Путина и ужаснуласьВидеоблоги

21:49

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

21:43

Найти ошибки на картинке за 12 секунд смогут только люди с высоким IQ: сложная загадка

Реклама
21:10

Почему самолеты США и Британии сбивают иранские "Шахеды", а у нас нет?мнение

20:58

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

20:50

Наркотическая пантера, алкогольная Венера: рецензия на фильм "Эми Вайнхаус: back to black"

20:40

Новая пассия экс-супруга Лорак впервые призналась, откуда берет деньги

20:25

Влупит +6, будут лить грозовые дожди и будет мощный ветер: где будет бушевать непогода

19:40

Два сверхважных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

19:14

Будет "катастрофически тяжело": Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ

19:10

Чем россияне стирают с лица земли украинские городамнение

19:01

Новая армия может появиться на фронте через 2 недели: полковник - о наступлении на Харьков

18:56

Не прислушалась к США: Украина увеличила удары по НПЗ России в два раза - WP

18:28

Британия никогда не конфискует активы России: в Politico раскрыли истинные причины

Реклама
18:13

ВСУ смогут бить за линию фронта: Норвегия передаст Украине обновленные F-16

18:05

"Моя дорогая и любимая": Виктор Ющенко впечатлил обращением к своей дочери

17:41

Атака Ирана на Израиль: как конфликт повлияет на ситуацию в Украине

17:25

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе

17:24

"Минус этаж": ВСУ влупили ракетами по командному пункту с российскими офицерами

17:19

"У нас свои интересы": Киев жестко ответил США насчет атак по НПЗ России

17:17

РФ запустила ракеты по Кропивницкому: раздались мощные взрывы

17:04

Что нельзя приносить в дом, чтобы не было несчастья - приметы 16 апреля

17:01

Урожай порадует: как правильно поливать клубнику

16:53

Психованнй Лепс выбил телефон у девушки на концертеВидео

16:49

Зачем французы макают круассан в кофе, хоть делать этого нельзяВидео

16:46

"Отделалась от матери": как Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с юбилеем

16:31

Для чего нужны дырки у подошвы кроссовок: мужчина раскрыл гениальное предназначение

16:16

Россиян взорвали дальнобойными ракетами: детали удара по центру армии РФ в "ЛНР"

16:14

Почему айфон быстро разряжается: пять причин, которые легко устранить

15:44

Как отбелить пожелтевшую подошву: копеечные средства, которые спасут обувьВидео

15:42

Ливни с грозами и градом: центральные области Украины окажутся под атакой непогоды

15:36

В Британии оправдались, почему не помогают сбивать "Шахеды" в Украине, как в Израиле

15:16

Бунт против Путина: в СНБО назвали вероятный сценарий и сроки переворота в РФ

14:43

Любимая, с твоим днем: Галкин показал Пугачеву вблизи и поздравил ее с днем рождения

Реклама
14:42

Шон Пенн признался, что готов ударить Путина при встрече

14:35

Дуда выдал серьезное заявление о войне и заговорил о возможных переговорах с РФ

14:08

Муравьи будут держаться подальше от дома: мужчина сказал, как избавиться от насекомых

13:25

Чем очистить дно сковородки и кастрюли - толстый слой нагара отвалится на глазахВидео

13:23

Макрон хочет перемирия в мире и Украине на время Олимпиады: при чем здесь Китай

13:21

Алле Пугачевой - 75: что Примадонна говорит о войне в Украине и россиянах

13:00

В Бердянске "расцвела бавовна": столбы дыма и грохоты взрывов по всему городу

12:42

Клубника будет свежей всю неделю: гениальный способ хранения ягод

12:30

РФ хочет расширить линию фронта: в Генштабе Эстонии раскрыли новую тактику оккупантов

12:30

"РФ везде делает серую зону": эксперт спрогнозировал, к чему готовиться харьковчанам

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять