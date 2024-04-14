Когда США примут пакет помощи Украине: эксперт назвал реальные сроки

Украина должна поднять вопрос перед Америкой по поводу ленд-лиза, считает Андрусив.

https://glavred.info/ukraine/kogda-ssha-primut-paket-pomoshchi-ukraine-ekspert-nazval-realnye-sroki-10557722.html Ссылка скопирована

Украина очень нуждается в помощи США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Просьбу главы Пентагона Ллойда Остина к Украине не бить по российским НПЗ и задержку по выделению помощи Украине необходимо рассматривать в контексте предвыборной кампании Джо Байдена и Дональда Трампа накануне президентских выборов.

Как рассказал в интервью Главреду экс-советник министра внутренних дел и главы ОП, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив, пока не завершится предвыборная кампания, Украине на что-то особенное рассчитывать не приходится.

"Я думаю, что пакет помощи будет так или иначе будет принят до конца весны, но какую-то реальную помощь от этого мы не станем получать", - сказал он.

видео дня

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Андрусив отметил, что пришло время говорить о других инструментах.

"Например, о том же ленд-лизе, к которому мы не прибегали, поскольку нам, конечно, выгоднее получать безвозвратную помощь. Но для того, чтобы выстоять против россиян, нам нужно на этот период неопределенности соглашаться на любые условия, которые позволят нам получить вооружение", - считает эксперт.

Украина со своей стороны абсолютно может и должна поднимать этот вопрос, добавил он.

"Тем более, что ленд-лиз предусматривает не только предоставление различных типов вооружения, но и возможность получения станков для его изготовления. К сожалению, в ситуации, в которой мы оказались, мы должны начать рассматривать другие варианты, а не только ожидать этот пакет помощи (хотя его получение было бы для нас лучшим сценарием)", - ответил Андрусив.

Военная помощь Украине – последние новости по теме

Как писал Главред, Украина может получить огромную сумму финансовой помощи от Евросоюза. Уже в апреле ожидается новый транш в размере 1,5 млрд евро. Следует отметить, что в марте этого года Украина уже получила первый транш по программе Ukraine Facility. Его размер составил 4,5 млрд евро.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого выступил с заявлением, что он не против одобрения помощи Украине. Но он уточнил, что поддерживает предоставление этой помощи только в качестве ссуды.

Как замечал командующий Европейским командованием США (EUCOM) генерал Кристофер Каволи, Украина остается почти полностью зависимой от внешней поддержки для продолжения борьбы против России. А без поддержки ВСУ могут проиграть.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред