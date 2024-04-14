Помощь на $60 млрд: в Конгрессе обнадежили сроками насчет пакета для Украины

США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, подчеркнул Майк Тернер.

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В Конгрессе прокомментировали рассмотрение помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил о том, что Палата представителей США на предстоящей неделе рассмотрит вопросы финансирования помощи Украине.

Ожидается, что этот вопрос получит преимущественную поддержку конгрессменов, подчеркнул он в комментарии NBC News.

Он выразил надежду, что на предстоящей неделе в Конгрессе будет преимущественная поддержка.

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"Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается", - сказал конгрессмен.

Вместе с тем он оценил позицию Дональда Трампа по поводу помощи Украине. Конгрессмен говорит, что все в США "очень близки к пониманию", что ситуация находится в критической точке.

Добавим, что со слов Тернера неясно, какую именно версию законопроекта будет рассматривать Палата представителей - одобренную Сенатом, или другую инициативу республиканцев.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено – в The Hill назвали сроки. Этот вопрос будет отложен как минимум до 9 апреля.

Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а затем вернуться к международным вопросам.

Но после этого Джонсон пообещал не затягивать с помощью Украине. Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

Также ранее сообщалось, что Украина получит еще партию Leopard 2A4. Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.

Военная помощь Украине от США США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден. Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей". Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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