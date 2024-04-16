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"Шансов победить не будет": Зеленский озвучил тревожный прогноз о войне

Анна Ярославская
16 апреля 2024, 12:05
У России в десять раз больше артснарядов, чем у Украины. В таких условиях устоять на фронте почти нереально.
Владимир Зеленский, война
Владимир Зеленский заявил, что Украина не победит без помощи Запада / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет победить без помощи партнёров. По его словам, сейчас соотношение артиллерийских снарядов на фронте составляет 1 к 10 в пользу страны-агрессора России. Об этом глава государства сказал в интервью PBS News.

"Я говорю откровенно, без этой помощи шансов у нас победить не будет. Надо быть гораздо сильнее твоего врага", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что у России в десять раз больше артснарядов, чем у Украины. В таких условиях устоять на фронте почти нереально.

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"Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при этой статистике они (оккупанты – ред.) нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим 100% защищать то, что под нашим контролем, мы должны перейти от "1 к 10", до "10 к 10", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, в этом же интервью Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС в Киевской области была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты.

"Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре - уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – сказал Зеленский.

Военная помощь от США Украине - последние новости

11 апреля Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что среди конгрессменов США продолжается дискуссия по поводу формата будущего пакета военной помощи Украине. По его словам, необходимо достичь консенсуса "в очень сложное время".

13 апреля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого выступил с заявлением, что он не против одобрения помощи Украине. Но он уточнил, что поддерживает предоставление этой помощи только в качестве займа.

В Палате представителей Конгресса США есть голоса для того, чтобы принять законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот документ нужно лишь поставить на голосование. Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

15 апреля Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал свой план по продвижению финансирования помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности. Это произошло после нескольких месяцев отложения любых решений по данной теме. Всего спикер представил четыре отдельных законопроекта, голосование за которые пройдет до конца недели.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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