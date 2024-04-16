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Спикер Джонсон обнародовал 4 плана помощи США для Украины, Израиля и Тайваня: в чем суть

Анна Ярославская
16 апреля 2024, 07:45
План Джонсона состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, позволяющую процесс внесения поправок.
Майк Джонсон, военная помощь
Майк Джонсон представил свой план предоставления военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com, скриншот

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал свой план по продвижению финансирования помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности. Это произошло после нескольких месяцев отложения любых решений по данной теме. Всего спикер представил четыре отдельных законопроекта, голосование за которые пройдет до конца недели.

Как пишет The Hill, эта стратегия Джонсона вызвала немедленную негативную реакцию со стороны некоторых консервативных законодателей, которые потребовали, чтобы любая дополнительная помощь Украине сопровождалась ужесточением безопасности на границе США и Мексики (предложения были исключены из законодательной программы Джонсона), что подняло вопросы о жизнеспособности планов спикера.

"Многие консерваторы очень расстроены тем, как обстоят дела. Он буквально нарушил свое обещание", — сказала член палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

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По словам двух законодателей от "республиканцев" на встрече, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, позволяющую процесс внесения поправок.

В публикации The Hill указывается, что, по словам одного из законодателей Республиканской партии, четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, будет включать:

  • запрет TikTok,
  • положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине,
  • акт ленд-лиза для военной помощи,
  • и конвертируемые кредиты для облегчения гуманитарной помощи.

Майк Джонсон обнародовал свой план передачи иностранной помощи через Палату представителей в понедельник на закрытой конференции Палаты Республиканской партии.

План Джонсона состоит в том, чтобы сначала внести процедурную норму, регулирующую все четыре законопроекта: Украина, Израиль и Тайвань получат свои собственные документы, а четвертый будет посвящен приоритетам национальной безопасности. Затем каждое предложение будет голосоваться отдельно, в отличие от принятого Сенатом закона об иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который объединил различные элементы в единый пакет.

"Поэтапная стратегия Джонсона дает уникальное преимущество, позволяя законодателям выбирать, какие части законопроекта они хотели бы поддержать, а какие - нет. Чтобы еще больше подсластить сделку, он разрешил вносить поправки в каждое предложение", - пишет издание.

Некоторые высокопоставленные демократы выразили сомнения по поводу стратегии Джонсона. Не в последнюю очередь потому, что это означает, что дополнительная помощь ВСУ силам будет отложена, пока обе палаты на следующей неделе уйдут на каникулы.

"Они еще [закон] не придумали, а у нас нет времени. Поэтому я настроен весьма скептически. Украина подключена к системе жизнеобеспечения, и здесь как будто готовятся отключить электричество. Даже не так сильно выдергивая вилку. Они спотыкаются о вилку. Это даже не обязательно намеренно, это просто непонимание серьезности ситуации и важности момента", - сказал член палаты представителей, старший демократ в Комитете по вооруженным силам Адам Смит.

Реакция республиканцев на план Джонсона по оказанию помощи также была неоднозначной: некоторые консерваторы, придерживающиеся жесткой линии, хвалили его решение выделить приоритеты в отдельные законопроекты и включить открытый процесс внесения поправок, а также критиковали исключение вопроса о безопасности границы.

Кто такой Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена.

В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Белый дом не поддержит законопроект о помощи только Израилю

В Белом доме заявили, что выступают против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине. По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, отдельный законопроект не помог бы Израилю и Украине. Это фактически задержало бы необходимую помощь.

Она также призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 миллиардов долларов США.

Ранее во время брифинга представитель национальной безопасности Джон Кирби также заявил, что Белый дом "против отдельного законопроекта, который будет действовать только в отношении Израиля, который предлагают".

Военная помощь от США Украине - последние новости

В Палате представителей Конгресса США есть голоса для того, чтобы принять законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот документ нужно лишь поставить на голосование. Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

13 апреля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого выступил с заявлением, что он не против одобрения помощи Украине. Но он уточнил, что поддерживает предоставление этой помощи только в качестве займа.

11 апреля Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что среди конгрессменов США продолжается дискуссия по поводу формата будущего пакета военной помощи Украине. По его словам, необходимо достичь консенсуса "в очень сложное время".

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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