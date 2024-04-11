УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Время истекает: Джонсон сказал, когда в США одобрят пакет помощи для Украины

Анна Ярославская
11 апреля 2024, 10:53
Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий, заявил спикер Палаты представителей.
Майк Джонсон, военная помощь
Майк Джонсон не смог сказать, когда будет одобрена военная помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что среди конгрессменов США продолжается дискуссия по поводу формата будущего пакета военной помощи Украине. По его словам, необходимо достичь консенсуса "в очень сложное время".

На пресс-конференции после возвращения Палаты представителей к работе после перерыва Джонсон сказал, что конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий, передает Голос Америки.

"Как вы знаете, на этот счет существует много разных идей. Это очень сложный вопрос в очень сложное время. Время истекает, и все здесь чувствуют неотложность этого. Но необходимо достичь консенсуса по этому вопросу. И это то, над чем мы работаем", — сказал Джонсон.

видео дня

Военная помощь от США Украине - последние новости

С осени 2023 года США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Голосование в Палате представителей США возможно состоится не раньше середины апреля, а может быть и позже.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, речь может идти о возможности предоставления кредита Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине может приблизиться к завершению, когда лидер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет вопрос о военной помощи Киеву на голосование.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь Майк Джонсон
Реклама

Главное за день

Главная цель врага: в ГУР отреагировали на ракетный удар по Украине 11 апреля

Главная цель врага: в ГУР отреагировали на ракетный удар по Украине 11 апреля

12:19 Украина
Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом: что известно

Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом: что известно

11:47 Украина
Зеленский прибыл в Литву для подписания важного соглашения и участия в саммите

Зеленский прибыл в Литву для подписания важного соглашения и участия в саммите

11:35 Украина
Все главные новости

Популярное

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое 20815

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

Монархия висит на нитке и это - Кейт: чего больше всего боится принц Уильям 5459

Монархия висит на нитке и это - Кейт: чего больше всего боится принц Уильям

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина 5151

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

И это не впервые : Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика 4571

"И это не впервые": Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика

Последние новости

12:19

Главная цель врага: в ГУР отреагировали на ракетный удар по Украине 11 апреля

12:11

"Невероятно нежные": Виталий Козловский показал романтичные фото с женой

12:10

Такую паску вы точно не пробовали: идеальный рецепт, который получается у всехВидео

11:50

Выгнал любовницу из дома и привел новую даму: путинист Киркоров слетел с катушек

11:47

Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом: что известноВидео

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
11:35

Зеленский прибыл в Литву для подписания важного соглашения и участия в саммите

11:20

Как не пьянеть: простые трюки, которые помогут чувствовать себя хорошо

10:59

"Ситуация критическая": мэр Харькова рассказал о последствиях жестокой атаки РФ

10:53

Время истекает: Джонсон сказал, когда в США одобрят пакет помощи для Украины

Реклама
10:52

Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации: первые детали

10:50

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Петухам - серьезные потери, Змеям - настоящее счастье

10:39

ВСУ придется принимать сложные решения: в ISW оценили последствия дефицита снарядов

10:15

Когда РФ может начать наступление на Харьков: в ISW предупредили, чего ожидать летом

10:02

На Кейт табу: принц Уильям разьярил поклонников своим поступком

10:02

Завершение войны в Украине: Байден сказал, что может приблизить финал

10:00

Без демобилизации и со штрафами для уклонистов: что оставили в законе о мобилизации

09:42

Массированная ракетная атака по Украине 11 апреля: сколько воздушных целей сбила ПВО

09:27

Почему у логотипа Apple откусили кусочек и кто это сделал

09:24

Гороскоп на завтра 12 апреля: Овнам - трудный выбор, Водолеям - непосильная задача

09:21

"Поражение в войне": топ-генерал США выдал серьезное заявление о помощи Украине

Реклама
08:51

Нужен профилактический прилет по НПЗ Беларусимнение

08:48

Более 40 ракет и около 40 дронов: Зеленский раскрыл подробности атаки РФ 11 апреля

08:43

В ВСУ назвали "предвестника" массированных атак по Украине: в чем угроза

08:03

РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях Украины: все подробностиФото

07:25

Найти сову за 7 секунд сможет только самый внимательный: сложная оптическая иллюзия

07:24

Под ударом РФ были объекты энергетики: в ВСУ рассказали о новой подлой тактике обстреловВидео

06:38

Было как минимум 10 ударов: РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом

06:10

Почему началась дипломатическая суета вокруг войнымнение

05:24

Не останется и следа: как быстро убрать царапины на очках для зрения

04:30

Хитрости при посадке помидоров для богатого урожая: что нужно добавить в лунку

04:13

Россия атаковала Украину всем арсеналом: в областях - взрывы, есть прилеты

04:05

Мужские костюм и имя: 15-летня дочь Бена Аффлека представила свою новую личность

03:35

Променяла Потапа на молодого: Каменских выпустила игривый клип

03:00

"Подарил свадебное платье": Волочкова нашла избранника погорячее Джигурды

02:30

Как очистить очень загрязненную ванну, не испортив ее: 3 лучших способа

02:04

Под угрозой 6 городов: эксперт назвал предпосылки "большого наступления РФ"

01:20

Россия превратила в свой "могильник" половину украинского села: снимки

00:13

"Российская культура - оружие": Маша Ефросинина сделала громкое заявление

10 апреля, среда
23:58

Попытка №3: Леди Гага выходит замуж - СМИ

23:48

"Засыпают" артиллерией и дронами: в ВСУ раскрыли ситуацию на Лиманском направлении

Реклама
23:30

Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста

23:15

Монархия висит на нитке и это - Кейт: чего больше всего боится принц Уильям

22:46

Россияне в Крыму панически перемещают склады БК: партизаны раскрыли причину

22:42

Соломия Витвицкая показала редкое фото отца: "Вспомнили прошлые времена"

22:31

Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

22:11

Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

21:34

США считают НПЗ России "гражданской" инфраструктурой: скандальное заявление

21:30

"И это не впервые": Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика

21:09

У Украины будут хорошие шансы в войне: в США сказали, что для этого нужно

21:07

"Без поддержки Украина может проиграть": топ-генерал сделал заявление о войне в Украине

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять