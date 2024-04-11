Время истекает: Джонсон сказал, когда в США одобрят пакет помощи для Украины

Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий, заявил спикер Палаты представителей.

https://glavred.info/world/vremya-istekaet-dzhonson-skazal-kogda-v-ssha-odobryat-paket-pomoshchi-dlya-ukrainy-10557044.html Ссылка скопирована

Майк Джонсон не смог сказать, когда будет одобрена военная помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что среди конгрессменов США продолжается дискуссия по поводу формата будущего пакета военной помощи Украине. По его словам, необходимо достичь консенсуса "в очень сложное время".

На пресс-конференции после возвращения Палаты представителей к работе после перерыва Джонсон сказал, что конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий, передает Голос Америки.

"Как вы знаете, на этот счет существует много разных идей. Это очень сложный вопрос в очень сложное время. Время истекает, и все здесь чувствуют неотложность этого. Но необходимо достичь консенсуса по этому вопросу. И это то, над чем мы работаем", — сказал Джонсон. видео дня

Военная помощь от США Украине - последние новости

С осени 2023 года США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Голосование в Палате представителей США возможно состоится не раньше середины апреля, а может быть и позже.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, речь может идти о возможности предоставления кредита Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине может приблизиться к завершению, когда лидер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет вопрос о военной помощи Киеву на голосование.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред