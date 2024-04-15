У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

В администрации президента США "ищут лидерства" в офисе спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы проект закона вынесли на обсуждение.

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Джон Кирби заявил, что в Конгрессе есть голоса для одобрения военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот

В Палате представителей Конгресса США есть голоса для того, чтобы принять законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот документ нужно лишь поставить на голосование. Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, в администрации Байдена "ищут лидерства" в офисе спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы проект закона вынесли на обсуждение, передает Axios.

"Мы с вами знаем, что голоса есть. Мы просто ищем лидерства в офисе спикера: вынести его на обсуждение и проголосовать, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя, в чем он явно нуждается, но и Украина тоже", – сказал Кирби. видео дня

Он отметил, что Украина остро нуждается в помощи, так как страна подвергается ракетным и дроновым атакам каждый день. Иерусалиму тоже нужна поддержка, поскольку Иран атаковал Израиль.

"Нам не нужны были напоминания о том, что происходит в Украине. Но прошедшая ночь, безусловно, значительно подчеркивает угрозу, с которой сталкивается Израиль в очень, очень сложном соседстве", – добавил Кирби.

Тем временем ABC News пишет, что накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидерами демократов и республиканцев в обеих палатах Конгресса Чаком Шумером, Митчем Макконнеллом, Хакимом Джеффрисом и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

После разговора лидер демократов в Сенате Чак Шумер выразил надежду, что "на этой неделе удастся что-то сделать для помощи обеим странам".

Военная помощь от США Украине - последние новости

США могут ускорить голосование за помощь Израилю и Украине после воздушной атаки Ирана на Израиль, написали журналисты Politico. Пока непонятно, какой именно законопроект поддержат американские законодатели.

Палата представителей на этой неделе может поддержать пакет помощи, направленный на финансирование военной поддержки Израиля и Украины. Возможно, средства для украинского государства будут лишь частью пакета, сообщает Bloomberg.

13 апреля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого выступил с заявлением, что он не против одобрения помощи Украине. Но он уточнил, что поддерживает предоставление этой помощи только в качестве займа.

11 апреля Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что среди конгрессменов США продолжается дискуссия по поводу формата будущего пакета военной помощи Украине. По его словам, необходимо достичь консенсуса "в очень сложное время".

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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