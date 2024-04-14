Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие – Bloomberg

Соединенные Штаты Америки намерены оказать помощь союзнику Израилю, который в ночь на 14 апреля подвергся воздушной атаке ракетами и дронами со стороны Ирана.

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Средства для Украины могут быть частью пакета помощи Израилю - Джонсон / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Палата представителей на следующей неделе может поддержать пакет помощи, направленный на финансирование военной поддержки Израиля и Украины. Возможно, средства для украинского государства будут лишь частью пакета. Об этом заявил спикер Палаты Майк Джонсон.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Джонсона в эфире американского телеканала Fox News, нижняя палата Конгресса может проголосовать пакет помощи союзникам уже на следующей неделе.

По его словам, поддержка Украины может стать лишь частью пакета поддержки Израиля, который подвергся воздушной атаке Ирана.

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"Спикер Майк Джонсон заявил [в эфире Fox News], что на этой неделе Палата представителей проголосует за помощь Израилю после нападения Ирана, и он отметил, что средства для Украины могут быть частью пакета", - подчеркивается в сообщении.

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США могут ускорить голосование за помощь Израилю и Украине после воздушной атаки Ирана на Израиль, написали журналисты Politico. Пока непонятно, какой именно законопроект поддержат американские законодатели.

Украина помощь от США может получить до конца весны, сказал в интервью Главреду военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив. По его мнению, пока не завершится предвыборная кампания в Штатах, ситуация с военной помощью вряд ли улучшится.

Палата представителей на следующей неделе рассмотрит помощь Украине, считает конгрессмен-республиканец Майк Тернер. Как полагает Тернер, все понимают, что украинцы нуждаются в поддержке, поскольку РФ оказывает активное военное давление.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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