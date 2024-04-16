ВСУ смогут сорвать летнее наступление оккупантов, надо "переломить трамплин" - эксперт

Эксперт уверяет, что надо обращать внимание не только на бои за Часов Яр, но и на всю ситуацию на Бахмутском направлении.

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ВСУ могут сорвать летнее наступление оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр. В РФ считают, что операция на Бахмутском направлении станет трамплином для летнего наступления. Об этом заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский, сообщает Еспресо.

Возле Часового Яра продолжаются очень сложные бои. При этом оккупанты пытаются наступать по 60-километровой ширине фронта от Часового Яра до Белогоровки на Луганщине. Таким образом враг хочет открыть путь, чтобы продвигаться на Краматорск и Славянск.

"Для наших войск задача стоит не только перемолоть россиян в районе Часового Яра. На Бахмутском направлении задача заключается в том, что нам нужно максимально усложнить врагу задачу по переходу к их летнему наступлению. То есть именно операцию на Бахмутском направлении россияне считают трамплином для наступления. Если трамплин будет поломан, то наступление тоже поломается. К сожалению, цена вопроса значительно выше, чем просто смотреть, сколько километров россиянам осталось до Часового Яра и успеют ли они до 9 мая или нет", - добавил Киричевский. видео дня

Бои за Часов Яр - последние новости по теме

Российские "военкоры" утверждали, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часового Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Часов Яр очень важен для противника, подчеркнул представитель НГУ Руслан Музычук.

"Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часов Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это является свидетельством того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут пытаться всеми силами получить здесь хоть какую-то победу", - добавил Музычук.

Целью врага является создание условий наступления к Краматорской агломерации, отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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