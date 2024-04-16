Угроза удара с флангов: в бой бросают резервы, ситуация на востоке резко меняется

Часов Яр очень важен для противника, подчеркнул представитель НГУ Руслан Музычук.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-udara-s-flangov-v-boy-brosayut-rezervy-situaciya-na-vostoke-rezko-menyaetsya-10558148.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

Силы обороны проводят постоянную работу по удержанию всех участков и недопущения удара российских оккупантов с флангов по Часовому Яру, сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

"Мы наблюдаем, что противник перебрасывает на это направление резервы, силы и средства для того, чтобы достичь успеха и продвинуться дальше по линии фронта. Конечно, Силы обороны находятся в более выгодной позиции. В частности, относительно укреплений и самого расположения Часового Яра", - рассказал он в эфире Еспресо.

Представитель Нацгвардии отметил, что россияне будут пытаться получить хоть какую-то победу в Часовом Яру. Вместе с тем уже наблюдается на отдельных участках определенное уменьшение штурмовых действий противника.

видео дня

"Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часовой Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это является свидетельством того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут пытаться всеми силами получить здесь хоть какую-то победу", - добавил Музычук.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая. Российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр быстрее, чем Авдеевку и Бахмут.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута. По его словам, украинские военные срывают эти планы противника.

Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после захвата российскими оккупантами Авдеевки направление на Часов Яр стало приоритетным для врага.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред