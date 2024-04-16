РФ нацелилась на крупный город: офицер назвал новое 'горячее' направление

Враг пытается штурмовать волнообразными атаками, рассказал Сергей Воронов.

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ВСУ отражают вражеские атаки / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Окрема президентська бригада

Новопавловское направление, в районе Красногоровки, является самым горячим отрезком фронта, сообщил офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

"Традиционно это является самым горячим отрезком фронта. Враг постоянно атакует, проводя свои штурмовые действия", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.

По словам военного, самыми горячими становятся участки у Красногоровки, где враг уже не впервые пытается атаковать с юга.

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"Так же в сторону Курахового, это полностью уничтоженная Георгиевка. Южнее там на Победу, Новомихайловка, это тоже ключевые точки. Враг пытается их штурмовать такими волнообразными атаками", — отметил он.

Кроме того, также горячими остаются Первомайское и Невельское направления, где ситуация тяжелая, а враг "стирает все".

"Тактика врага на всех отрезках фронта, на протяжении всей войны одинакова. Это стирание населенных пунктов, сел и городов украинских, вообще уравнение их с землей. У них здесь настоящая солянка (о войсках оккупантов на направлении — ред.). Начиная от остатков кадровой армии, это мотострелковые батальоны, есть так называемые "ДНРовские" подразделения. Заходили также танковые полки, бригады врага проводят свои ротации", — добавил Воронов.

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