"Чего мы только не слышали": Зеленский жестко "проехался" по Западу из-за двойных стандартов

Президент Украины возмущен тем, как западные партнеры защищают Израиль, закрывая глаза на катастрофическую ситуацию в Украине.

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Зеленский раскритиковал Запад из-за отсутствия помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении разгневанно "наехал" на западных партнеров, которые затягивают с военной помощью для Украины.

Зеленский недоволен тем, что весь Запад помогал сбивать иранские ракеты и дроны, которые пытались атаковать Израиль, при этом закрывая глаза на катастрофическую ситуацию в Украине.

"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах - здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые "шахеды" и баллистика... О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина-НАТО по защите неба, поставки систем ПВО и ракет к ним.

Атака Ирана на Израиль и помощь Украине - последние новости

США могут ускорить голосование за помощь Израилю и Украине после воздушной атаки Ирана на Израиль, написали журналисты Politico. Пока непонятно, какой именно законопроект поддержат американские законодатели.

Украина помощь от США может получить до конца весны, сказал в интервью Главреду военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив. По его мнению, пока не завершится предвыборная кампания в Штатах, ситуация с военной помощью вряд ли улучшится.

Палата представителей на следующей неделе рассмотрит помощь Украине, считает конгрессмен-республиканец Майк Тернер. По мнению Тернера, все понимают, что украинцы нуждаются в поддержке, поскольку РФ оказывает активное военное давление.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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