УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ может "продавить" фронт: офицер ВСУ назвал самые опасные направления

Алексей Тесля
20 апреля 2024, 15:52
Враг на определенных участках фронта не жалеет никаких ресурсов, подчеркнул Максим Жорин.
Российские военные, российские танки
/ минобороны РФ, Полтавская ОВА

Оккупанты РФ могут продавить отдельные участки фронта при накоплении соответствующего количества сил и средств, однако на сегодня нет высокой вероятности "обвала фронта", заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Несмотря на различные не очень оптимистичные новости в последнее время, я не вижу высокой вероятности прям масштабного "обвала фронта" - сейчас часто используют такую формулировку, хоть она и не совсем корректна. Ну конечно, если мы все расслабимся и забьем - то может быть, но, при адекватном раскладе, вряд ли", - написал он в Telegram.

Украинский офицер отметил, что враг на определенных участках фронта не жалеет никаких ресурсов, в том числе личного состава и боеприпасов.

видео дня

"Именно за счет такого "подхода" они могут иметь успех. И будут такую тактику использовать дальше - не только на востоке, например, но и на других направлениях, в том числе на границе", - добавил Жорин.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое крупное наступление по всему фронту. По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.

Президент Владимир Зеленский информацией подтвердил, отметив, что к новой операции врага, которую Кремль готовит на лето, Украина не готова.

"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха", - сказал глава государства.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ военная агрессия РФ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

16:58 Украина
РФ нарастила войско и ВПК: оккупанты смогут воевать еще минимум два года - WP

РФ нарастила войско и ВПК: оккупанты смогут воевать еще минимум два года - WP

16:41 Украина
Убийство полицейского в Винницкой области: в ВСУ подтвердили причастность военных

Убийство полицейского в Винницкой области: в ВСУ подтвердили причастность военных

15:32 Украина
Все главные новости

Популярное

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцем 8021

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцем

После визита в Китай: Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине 7073

После визита в Китай: Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине

Наглая Украина игнорирует предостережения США и отказывается умирать 2463

Наглая Украина игнорирует предостережения США и отказывается умирать

Россияне убили сестру популярного украинского певца в Одессе 2127

Россияне убили сестру популярного украинского певца в Одессе

Последние новости

16:58

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

16:48

В Одессе прогремела серия взрывов: что известно

16:42

Потеряете все деньги: что нельзя делать 21 апреля - приметы

16:41

РФ нарастила войско и ВПК: оккупанты смогут воевать еще минимум два года - WP

16:31

Как не стать жертвой обмана: почему в пресервах нет костей - хитрость производителей

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
15:52

РФ может "продавить" фронт: офицер ВСУ назвал самые опасные направления

15:32

Убийство полицейского в Винницкой области: в ВСУ подтвердили причастность военныхВидео

15:00

Гороскоп на май 2024 для Раков: тайные свидания и поездка за границуВидео

14:59

6-летний мальчик остался сиротой: ракета РФ убила всю семью на ДнепропетровщинеФото

Реклама
14:55

Угроза атаки на Харьков и Сумы: у границ десятки тысяч штурмовиков РФ – эксперт

14:18

Украину накрывает новый мощный циклон: будут сильные дожди, ветер и холод

14:16

Разведусь: Виктор Павлик угрожал своей молодой жене расставанием из-за одного моментаВидео

14:13

Для чего хитрые корейцы кладут чайные пакетики в обувь: причина удивитВидео

14:06

Гороскоп на май 2024 для Близнецов: прибыль, наследство и подарки судьбыВидео

13:46

Помощь на $60 млрд: СМИ узнали, что и когда Пентагон готов перебросить в Украину

13:38

И следа не останется: 3 лучших варианта, как удалить старое пятно от жира

13:31

Ветки будут ломиться от плодов: назван идеальный сосед груши для богатого урожая

13:30

Страшнее нет: украинская актриса рассказала о предательнице Байрак

13:08

Уничтожение российского Ту-22М3: в британской разведке рассказали, чем сбили самолет

12:44

Близкий друг Пугачевой трусливо открестился от нее

Реклама
12:38

РФ ударила по Украине баллистикой: что известно о прилетах в трех областях

12:19

Под ударом 8 областей: новые детали ночного удара по критическим объектам РФ

11:59

Россияне убили сестру популярного украинского певца в Одессе

11:55

Кочаны будут большими и сочными: как вырастить салат Айсберг в домашних условиях

11:46

Под угрозой три крупных города: в ВСУ назвали направление нового наступления РФ

11:34

Злата Огневич запостила фото, которое явно дало понять беременна она или нет

11:26

Доступ к онлайн-казино для военных запретят: Зеленский подписал указ

11:25

В Винницкой области ночью расстреляли полицейских: погиб 20-летний правоохранительВидео

10:46

В Херсоне прогремел мощный взрыв: большинство областей Украины накрыла воздушная тревога

10:40

В РФ впервые официально заявили о намерении захватить Харьков: в ISW оценили угрозу

09:58

Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет: сбить удалось не все

09:57

После визита в Китай: Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине

09:57

Глазурь будет идеальной: как правильно взбить белки для паски

09:50

Пэрис Хилтон впервые показала дочку

09:23

Гороскоп на завтра 21 апреля: Львам - исполнение желаний, Козерогам - невероятная удача

09:21

Израиль, а так можно было?!..мнение

09:09

Россию ночью массированно атаковали дроны: были взрывы и пожары в 8 областяхВидео

09:00

Церковный праздник 21 апреля: что запрещено делать в день преподобной Марии

08:54

Вызов для ВСУ: в США назвали причины быстрого продвижения РФ возле Часового Яра

08:50

Жучки в крупах: откуда они берутся и как от них избавиться

Реклама
08:15

РФ ночью ударила ракетами по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры

07:20

В Одессе ранним утром прогремел взрыв: стали известны последствия

07:10

Загадка для самых внимательных: нужно найти змею за 8 секунд

06:46

Наглая Украина игнорирует предостережения США и отказывается умиратьмнение

04:42

Лук будет свежим месяцами: женщина поделилась гениальным способом хранения

04:10

"Большая проблема": полковник ВСУ назвал условие отступления из Часового Яра

03:10

"Это возможность для Путина": политолог сказал, сколько РФ еще будет продолжать войну

02:00

Лопес хочет детей от Аффлека: как отреагировал оскароносный артист

01:30

ПВО бессильна: появился тревожный прогноз насчет ракетных ударов РФ по Украине

00:09

Россияне ударили по порту "Южный" в Одессе: уничтожили зерно для Азии и Африки

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять