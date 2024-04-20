РФ может "продавить" фронт: офицер ВСУ назвал самые опасные направления

Враг на определенных участках фронта не жалеет никаких ресурсов, подчеркнул Максим Жорин.

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/ минобороны РФ, Полтавская ОВА

Оккупанты РФ могут продавить отдельные участки фронта при накоплении соответствующего количества сил и средств, однако на сегодня нет высокой вероятности "обвала фронта", заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Несмотря на различные не очень оптимистичные новости в последнее время, я не вижу высокой вероятности прям масштабного "обвала фронта" - сейчас часто используют такую формулировку, хоть она и не совсем корректна. Ну конечно, если мы все расслабимся и забьем - то может быть, но, при адекватном раскладе, вряд ли", - написал он в Telegram.

Украинский офицер отметил, что враг на определенных участках фронта не жалеет никаких ресурсов, в том числе личного состава и боеприпасов.

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"Именно за счет такого "подхода" они могут иметь успех. И будут такую тактику использовать дальше - не только на востоке, например, но и на других направлениях, в том числе на границе", - добавил Жорин.

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Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое крупное наступление по всему фронту. По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.

Президент Владимир Зеленский информацией подтвердил, отметив, что к новой операции врага, которую Кремль готовит на лето, Украина не готова.

"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха", - сказал глава государства.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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