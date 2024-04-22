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"Пророссийские силы есть в Украине": Буданов заявил об опасной операции Кремля

Юлия Закрепа
22 апреля 2024, 12:33обновлено 22 апреля, 13:03
Кирилл Буданов заявил, что пророссийские силы до сих пор есть в Украине, однако они четко не показывают пророссийскую позицию.
'Пророссийские силы есть в Украине': Буданов заявил об опасной операции Кремля
Буданов рассказал о планах Кремля в Киеве / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Кремль продолжает в Украине операцию "Майдан-3" и рассказал, как она продвигается.

На вопрос журналиста, каким образом операция продвигается, Буданов ответил: "Это вопрос, который уже касается государственной тайны. Извините, больше, чем то, что было сказано, я уже не могу рассказать. Но еще раз вам говорю: россияне над этим работают", - рассказал Буданов в интервью для "BBC Украина".

По его словам, пророссийские силы до сих пор есть в Украине, однако они четко не показывают пророссийскую позицию.

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"Они четко понимают, что чисто пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под различные вопросы социальной напряженности. И это не будет выглядеть, оно не должно выглядеть как какая-то пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет", - пояснил глава ГУР.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Напомним, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал условие завершения войны. О прогнозах завершения войны в Украине он высказался осторожно. В частности, заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.

Буданов сделал заявление и анонсировал "сюрпризы" в Крыму. Крымский мост - важная цель Украины, гражданским не рекомендуется пользоваться эстакадой. Он заявил, что оккупантов РФ ждут новые сюрпризы в Крыму.

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