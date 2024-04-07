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Крымский мост "упадет": Буданов сделал заявление и анонсировал "сюрпризы"

Андрей Ганчук
7 апреля 2024, 15:58
Крымский мост – важная цель Украины, гражданским не рекомендуется пользоваться эстакадой, сказал начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.
Буданов, Крымский мост
Все работают над ликвидацией Крымского моста, объект хорошо охраняется - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Крымский мост в захваченном агрессором Россией Крыму рано или поздно упадет. Работа продолжается. Оккупантов ожидают новые сюрпризы, а гражданским лицам лучше не пользоваться эстакадой. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью немецкому телеканалу ARD он рассказал о том, что Украина уже достигла ряда важных целей в районе Черного моря, а ликвидация "моста Путина" остается приоритетной задачей.

"Украине в последние месяцы удалось отбить нефтяные платформы в Черном море и систематическими атаками успешно отбросить Черноморский флот России в Крыму. Именно благодаря этим операциям Украина снова может экспортировать зерно по Черному морю, чтобы прервать российские поставки, Керченский мост также остается важной целью. Мост усиленно охраняется и защищается. Но все над этим работают", - отметил глава военной разведки.

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Также Кирилл Буданов подчеркнул, что оккупантов РФ ждут новые сюрпризы в Крыму, а гражданским лицам лучше не использовать эстакаду.

Украина и Крымский мост – главные новости:

Крымский мост будет уничтожен уже в этом году, прогнозировал ранее начальник ГУР Кирилл Буданов. Незаконное российское сооружение над Керченским проливом должно прекратить свое существование.

Украина способна уничтожить Крымский мост, но не стоит торопить события, сказал председатель СБУ Василий Малюк. По его словам, государство будет проводить еще больше операций на суше и море, чтобы нанести урон врагу.

Taurus – лучшие ракеты для сноса Крымского моста, считает исследователь войны сэр Лоуренс Фридман. Как полагает эксперт, Германия не дает Украине такие ракеты, потому что ждет, когда США первыми передадут Киеву свои аналогичные дальнобойные средства поражения целей.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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Крымский мост война России и Украины Кирилл Буданов
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