В ГУР официально назвали потери РФ в результате удара по Джанкою: полный список

В ГУР отметили, что в результате удара по аэродрому Джанкоя было уничтожено или повреждено в частности 4 установки С-400 и 3 РЛС.

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В ГУР официально назвали пораженные цели на аэродроме в Джанкое / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

В ГУР раскрыли полный список уничтоженных военных целей РФ в результате удара по аэродрому во временно оккупированном Джоанкое. Об этом говорится в сообщении ГУР в Телеграмме.

В результате успешной операции Сил обороны Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму, состоявшейся 17 апреля 2024 года, были уничтожены или критически повреждены:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

В то же время, число пораженных или уничтоженных объектов авиации противника и количество потерь среди личного состава российской оккупационной армии пока уточняется.

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Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Удар по Джанкою 17 апреля - последствия атаки по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска понесли значительные потери в результате атаки украинских войск на военный аэродром во временно оккупированном Джанкое, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтвердили взрывы на военном аэродроме во временно оккупированном Джанкое, но не могут однозначно определить, каким типом ракет был нанесен удар.

Согласно информации аналитика Defense Express Ивана Киричевского, Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому в Джанкое.

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