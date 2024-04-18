'Урожай целей': в ГУР раскрыли детали атаки по Джанкою - что удалось уничтожить

По данным ГУР, в результате удара по аэродрому в Джанкое были уничтожены пусковые установки ПРО, радиолокационные системы и самолеты РФ.

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В ГУР рассказали, какие объекты были поражены в результате атаки по Джанкою / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

В результате атаки украинских войск по военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое известно о значительных потерях для российской армии. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, эта операция является масштабной и важной. Кроме того, он отметил, что более подробная информация о последствиях удара по аэрлдрому в Джанкое будет обнародована сегодня.

"Да, там есть и пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, есть уничтоженные радиолокационные системы, есть информация о пораженных самолетах личного состава. Вся информация будет сегодня несколько позже обнародована. Это серьезный урожай и успешная операция Вооруженных Сил Украины, - сказал представитель разведки. видео дня

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Удар по Джанкою 17 апреля - последствия атаки по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в отчете Института изучения войны (ISW) аналитики подтвердили взрывы на военном аэродроме во временно оккупированном Джанкое, однако они не могут однозначно указать на тип ракет, которым был нанесен удар.

Известно, что в результате удара по захваченному войсками РФ аэродрому в Джанкое враг потерял четыре вертолета и одну установку ПВО.

По информации аналитика Defense Express Ивана Киричевского, Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому россиян в Джанкое.

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