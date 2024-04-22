Мирные переговоры с РФ: когда Украину могут начинать подталкивать к компромиссу

Странная стратегия Соединенных Штатов, рассчитанная на истощение агрессора за счет потери Украиной территорий и людей, считает Золотарев.

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Золотарев рассказал о мирных переговорах / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В интервью Главреду директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев рассказал к чему ведет это циркулирование мирных планов и как скоро Украину могут начинать подталкивать к компромиссу.

"То, что мы наблюдаем с конца прошлого года, когда с августа прекратилась прямая бюджетная поддержка Украины, а затем резко сократились поставки боеприпасов и вооружения из США, уже можно считать таким подталкиванием. Можно на словах говорить "ничего об Украине без Украины", но на уровне действий подталкивать Украину к похабному для нее миру. С одной стороны, Соединенные Штаты проигнорировали возможности, которые открывал закон о ленд-лизе, а с другой стороны Байден прекрасно понимал, что помощь Украине неизбежно станет заложником внутриполитической борьбы. Я и раньше говорил о том, что США дают нам ровно столько, чтобы мы не упали, но не достаточно для того, чтобы мы победили", - заявил эксперт.

Он считает, что странная стратегия Соединенных Штатов, рассчитанная на истощение агрессора за счет потери Украиной территорий и людей, привела нас в такую запутанную ситуацию.

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"Есть ощущение того, что США пытаются отползти от войны и переложить бремя поддержки Украины на своих европейских партнеров. Собственно, это то, что артикулировал Трамп", - отметил Золотарев.

По большому счету, Штаты сейчас больше интересует экзистенциальное противостояние республиканцев и демократов, судьбоносное для США, чем то, что происходит в Украине.

"Это ведет к тому, что США теряют статус глобального лидера - все видят, что слово США ничего не стоит. А это - крах миропорядка, который происходит на наших глазах. И все прекрасно понимают, что никакие гарантии безопасности в этом мире уже не работают - работает наличие сильной армии, а еще лучше, как в случае с Израилем, и ядерного оружия в придачу", - отметил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин захотел мирных переговоров с Украиной и назвал свои условия. Хозяин Кремля хочет сохранить захваченные территории и хочет "серьезного разговора с гарантиями безопасности для Москвы".

Во Франции отреагировали на заявление Шойгу о мирных переговорах с Украиной. Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией.

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