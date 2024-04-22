Мощный взрыв и столб дыма: появилось видео "прилета" по телевышке в Харькове

Российские оккупанты атаковали Харьков. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистики.
Впоследствии в городе прогремел мощный взрыв. Над Харьковом в небо поднялся столб дыма.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что оккупанты били по инфраструктурному объекту.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты ударили по телевизионной вышке. Жертв удалось избежать, потому что люди на тот момент находились в укрытии.
"На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения. Поэтому в очередной раз обращаемся к гражданам: доверяйте только официальным источникам информации", - написал Синегубов.
В Сети появилось видео, на котором было запечатлено сам момент удара по вышке и падение ее части.
Смотрите видео удара по телевизионной вышке в Харькове:
Харьковская областная прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Сообщается, что оккупанты ударили по башне ракетой Х-59.
Позже появилось видео с места падения вышки. На кадрах видно, что огромная ее часть упала в безлюдном месте на деревья.
Смотрите видео с места падения вышки в Харькове:
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Напомним, днем 11 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали город ракетами. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил "прилет", а после него в городе произошло еще несколько взрывов.
Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях российской атаки 11 апреля. Оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре города, что привело к сложной ситуации с электроснабжением. В результате атаки есть разрушения домов.
Кроме этого, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что состоялось не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области. К счастью, пострадавших нет.
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