'Европа может умереть': Макрон предупредил о новых вызовах для стран ЕС

В ближайшие годы страны Европы могут столкнуться с "большими рисками", что может привести к ослаблению Европейского союза. Такое мнение президент Франции Эммануэль Макрон высказал во время выступления в Сорбонне, сообщает BFM-TV.
Он сообщил о "большом риске" ослабления Европы из-за глобальных турбулентностей, которые могут произойти в следующем десятилетии.
"Риск быть ослабленным или даже пониженным является огромным, потому что мы находимся в беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорения больших трансформаций", - сказал он.
Лидер Франции предостерег, что в условиях, когда "правила игры изменились", Европа может потерять свое место в мире.
"Наша сегодняшняя Европа смертна и может умереть. Оно может умереть, и это зависит только от нашего выбора. Мы должны построить эту стратегическую концепцию надежной европейской обороны для себя", - сказал он.
Он подчеркнул необходимость принятия решений относительно мира и войны в Европе, а также важность выбора в отношении цифрового развития, искусственного интеллекта и охраны окружающей среды.
Президент Франции выразил обеспокоенность относительно обстоятельств, в которых оказалась Европа. По его словам, она окружена крупными региональными государствами. Он подчеркнул, что ценности европейской "либеральной демократии" все чаще становятся объектом критики и оспаривания.
Кроме того, Макрон выразил необходимость усиления контроля за европейскими границами и создания "европейской оборонной инициативы", которая была бы надежной в случае угрозы российских ракет, включая возможное создание европейского противоракетного щита.
"Сильная Европа - это просто: это Европа, которая вызывает уважение и обеспечивает собственную безопасность; это Европа, которая признает, что у нее есть границы и защищает их; это Европа, которая видит риски, которым она подвергается, и готовится к ним", - заявил он, призывая к "выходу" из формы "стратегического меньшинства", - резюмировал Макрон.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
Помощь ЕС для Украины - последние заявления Макрона
Напомним, как ранее сообщал Главред, верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что первые поставки снадирв в Украину по чешской инициативе должны состояться в конце мая или в начале июня.
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о возможном примирении между Россией и Украиной во время летних Олимпийских игр в Париже и о прекращении огня на фронте.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в такой формат перемирия с РФ.
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