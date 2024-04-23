Переворот в ЕС: Китай повлияет на новую расстановку сил в Европе – прогноз

Французско-китайская дружба способна перевернуть существующие расклады в ЕС, не исключает Андрей Золотарев.

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/ Коллаж УНИАН

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев прокомментировал предстоящую встречу президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Если Си удастся найти общий язык с Макроном, и этот диалог выстроится лучше, чем с Шольцем, это грозит глобальным переворотом в Европейском союзе", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Аналитик отметил, что укрепление франко-китайских отношений могут сыграть ключевую роль в новой расстановке сил в Европе.

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"Ведь если 10–15 лет назад говорили о доминировании Германии в Европейском союзе, будучи наиболее мощной экономикой, что ретранслировалось и на политическое влияние, то французско-китайская дружба способна перевернуть существующие расклады в ЕС", - говорит он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что дела в экономике Франции чуть лучше, чем в Германии.

"Франция не отказалась от ядерной энергетики, в отличие от поспешившей это сделать Германии и по крайней мере удары энергетического кризиса по кошелькам французов не так болезненны, как для Германии", - добавил Золотарев.

Война в Украине - позиция Китая

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Китай тесно сотрудничает с Россией. Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин намерен усилить сотрудничество с российским президентом Путиным с целью снижения влияния и лидерства США. Это сотрудничество направлено на укрепление позиций обеих стран в мире и снижение влияния американского президента Байдена.

Также на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай не инициировал и не участвует в "украинском кризисе", но планирует способствовать политическому урегулированию. Он подчеркнул, что страна уважает суверенитет и территориальную целостность стран.

Кроме этого, Китай и Турция активно ведут переговорные инициативы для урегулирования войны в Украине. Россия использует их для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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