УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: "прилет" возле железнодорожного вокзала

Руслана Заклинская
25 апреля 2024, 18:01
Россияне обстреляли объект инфраструктуры города, из-за чего пострадали семь человек.
Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: 'прилет' возле железнодорожного вокзала
РФ обстреляла Балаклею / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.соm/Олег Синегубов

В четверг, 25 апреля, российские оккупанты атаковали Балаклею Харьковской области. Враг попал в район железнодорожного вокзала. Об этом сообщил в начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадание возле железнодорожного вокзала", - написал Синегубов.

Облуправление Нацполиции сообщило, что россияне в 16:20 обстреляли объект инфраструктуры города. Все службы экстренного реагирования работают на месте происшествия.

видео дня

По предварительной информации, в результате обстрела Балаклеи пострадали семь человек. Директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал Общественному, что травмы пострадавших незначительны. Люди получили в основном порезы от стекла, которые не представляют угрозы для жизни.

Перед атакой Воздушные силы отслеживали активность российской тактической авиации на востоке и юго-востоке Украины, а также сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения по прифронтовым областям.

Атаки РФ по территории Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 25 апреля российские оккупанты совершили авиаудар по объекту инфраструктуры в Сумах. Для атаки оккупанты использовали управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Также утром 25 апреля РФ нанесла новые удары по Черкасской и Херсонской областям. Как сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, в результате обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры, шесть человек пострадали. Взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах.

Кроме этого, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что россияне могут нанести комбинированный удар по Украине с применением ракет и дронов до получения пакета помощи от США.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина усиливает защиту ТЭС и железных дорог: главное из Ставки Зеленского

Украина усиливает защиту ТЭС и железных дорог: главное из Ставки Зеленского

18:33 Украина
РФ надо оттеснить: Зеленский назвал условие мира в Украине на десятки лет

РФ надо оттеснить: Зеленский назвал условие мира в Украине на десятки лет

18:24 Украина
Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: "прилет" возле железнодорожного вокзала

Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: "прилет" возле железнодорожного вокзала

18:01 Украина
Все главные новости

Популярное

Люблю : Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость 6380

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии 5312

Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов 4707

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу 2737

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу

Последние новости

19:10

Почему Украине не стоит рассчитывать на постоянное плечо от партнеров

18:33

Украина усиливает защиту ТЭС и железных дорог: главное из Ставки Зеленского

18:27

Неожиданный ответ знает только гений: что будет, если расплавить сольВидео

18:24

РФ надо оттеснить: Зеленский назвал условие мира в Украине на десятки летВидео

18:11

Вкус станет ужасным: на каких дровах категорически нельзя делать шашлыкВидео

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
18:07

Певица Руслана удивила поклоников фотографией с Джо Байденом

18:01

Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: "прилет" возле железнодорожного вокзала

17:32

Украинцы могут оставаться в Германии с недействительным паспортом - сенат Берлина

17:15

85% потерь РФ лишь на одном направлении: ВСУ "щелкают" оккупантов, как семечки

Реклама
17:10

Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

16:32

Сикорский прямо ответил на упреки РФ о планах Польши аннексировать часть Украины

16:28

Как вывести прусаков: убойный лайфхак навсегда избавит от таракановВидео

16:17

Мужчинам категорически нельзя это делать 26 апреля: важные приметы дня

16:12

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу подогрела слухи про расставание

16:02

"Размером с орех": Киев за минуты засыпало градом, уровень опасности желтыйВидео

15:53

Российская модель Ирина Шейк начала охоту на мужчин в США и Европе

15:49

Жалобный старик: Киркоров признался, зачем на самом деле уродует себя пластикой

15:36

В Сумах прогремели взрывы: россияне поднимали тактическую авиацию

15:34

"Разнесло. Бройлер": Защитница "Азовстали" Пташка ответила хейтерам своего тела

15:24

По примеру Польши: в Литве могут помочь Украине вернуть мужчин

Реклама
15:14

Театр Леси Украинки отказался от режиссера-путиниста

15:12

Как правильно жарить шашлык, чтобы не подгорел: повар удивил лайфхаком

14:51

"Толик, поезжай в Донецк": в Сети высмеяли Тимощука за иск против УАФ

14:44

Она сказала "Да!": певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде

14:43

Тяжелое заболевание: молодухе Петросяна поставили диагноз

14:30

Как не угробить телефон, если он тормозит: хитрый трюк даст стопроцентный результатВидео

14:28

"Европа может умереть": Макрон предупредил о новых вызовах для стран ЕС

13:45

Украинцам за границей не будут раздавать повестки - заявление Минобороны

13:31

Все, как со Стоцкой: путинист Филипп Киркоров рассказал о своей связи с эскортницей

13:13

Где освятить паску в Киеве - точные адреса церковь по районах

13:07

РФ может нанести массированный удар по Украине: в ВСУ назвали возможные сроки

12:59

Хочу извиниться: Алсу расплакалась из-за того, что подставила свою дочьВидео

12:45

"Делают все во взрослой комнате": Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни дочери

12:34

Давят со всех направлений: в ВСУ оценили вероятность окружения Часового Яра

12:20

У украинских командиров не было выбора: как ВС РФ захватили Очеретино - Forbes

12:20

"Показывает, как уничтожает": Ефросинина рассказала, что война изменила в ее муже

11:45

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

11:37

"Китай выбрал сторону в войне РФ против Украины": в США сделали важное заявление

11:33

Звезда сериала "Обещание Богу" Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУВидео

11:28

С днем рождения - душевные поздравления и красивые картинки

Реклама
11:27

Новая выплата украинским военным: кто имеет право поолучать 190 тысяч грн

11:27

"Ищите мира": Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

10:59

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу

10:58

Китайский гороскоп на завтра 26 апреля: Собаки - остерегайтесь кофе, Крысам - лучший момент в жизни

10:48

Помощь США для Украины: в Белом доме рассказали, на сколько ее хватит

10:38

Россия заполняет склады оружием: Писториус предостерег Путина

10:36

Дочь Делона показала, как тяжелые болезни изменили его до неузнаваемости

10:23

Гороскоп на май для Украины: астролог назвала 3 города, которые ждет судьбоносное событиеВидео

10:04

ВСУ захватили позиции РФ и продвинулись на левом берегу Днепра: детали от ISW

10:01

Кинули в черный список: россияне затравили путинистку Валерию - причина

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять