Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: 'прилет' возле железнодорожного вокзала

В четверг, 25 апреля, российские оккупанты атаковали Балаклею Харьковской области. Враг попал в район железнодорожного вокзала. Об этом сообщил в начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадание возле железнодорожного вокзала", - написал Синегубов.
Облуправление Нацполиции сообщило, что россияне в 16:20 обстреляли объект инфраструктуры города. Все службы экстренного реагирования работают на месте происшествия.
По предварительной информации, в результате обстрела Балаклеи пострадали семь человек. Директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал Общественному, что травмы пострадавших незначительны. Люди получили в основном порезы от стекла, которые не представляют угрозы для жизни.
Перед атакой Воздушные силы отслеживали активность российской тактической авиации на востоке и юго-востоке Украины, а также сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения по прифронтовым областям.
Атаки РФ по территории Украины - последние новости
Как сообщал Главред, 25 апреля российские оккупанты совершили авиаудар по объекту инфраструктуры в Сумах. Для атаки оккупанты использовали управляемые авиационные бомбы (КАБ).
Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
Также утром 25 апреля РФ нанесла новые удары по Черкасской и Херсонской областям. Как сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, в результате обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры, шесть человек пострадали. Взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах.
Кроме этого, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что россияне могут нанести комбинированный удар по Украине с применением ракет и дронов до получения пакета помощи от США.
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