Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: 'прилет' возле железнодорожного вокзала

Россияне обстреляли объект инфраструктуры города, из-за чего пострадали семь человек.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-udarili-po-balaklee-na-harkovshchine-popali-vozle-zheleznodorozhnogo-vokzala-10560572.html Ссылка скопирована

РФ обстреляла Балаклею / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.соm/Олег Синегубов

В четверг, 25 апреля, российские оккупанты атаковали Балаклею Харьковской области. Враг попал в район железнодорожного вокзала. Об этом сообщил в начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадание возле железнодорожного вокзала", - написал Синегубов.

Облуправление Нацполиции сообщило, что россияне в 16:20 обстреляли объект инфраструктуры города. Все службы экстренного реагирования работают на месте происшествия.

видео дня

По предварительной информации, в результате обстрела Балаклеи пострадали семь человек. Директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал Общественному, что травмы пострадавших незначительны. Люди получили в основном порезы от стекла, которые не представляют угрозы для жизни.

Перед атакой Воздушные силы отслеживали активность российской тактической авиации на востоке и юго-востоке Украины, а также сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения по прифронтовым областям.

Атаки РФ по территории Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 25 апреля российские оккупанты совершили авиаудар по объекту инфраструктуры в Сумах. Для атаки оккупанты использовали управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Также утром 25 апреля РФ нанесла новые удары по Черкасской и Херсонской областям. Как сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, в результате обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры, шесть человек пострадали. Взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах.

Кроме этого, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что россияне могут нанести комбинированный удар по Украине с применением ракет и дронов до получения пакета помощи от США.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред