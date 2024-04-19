Поднимут ли тариф: во сколько обойдется электричество из-за атак РФ

В Украине тарифы на электроэнергию могут повысить уже летом ‒ из-за массированных ударов страны-агрессора РФ по украинской энергосистеме. Как сообщает портал "Обозреватель", если до новой волны атак РФ на энергосистему в Минэнерго опровергали заявления о планах поднять тариф, то сейчас чиновники активно говорят о подготовке решения.
Как считают эксперты, по всей вероятности, подорожание не приведет к росту стоимости одного киловатт-часа до показателя более 3 грн. Однако все еще неизвестно, как энергосистема выстоит перед новыми атаками врага и когда они произойдут.
После серии атак страны-агрессора РФ по энергетике заместитель министра энергетики Светлана Гринчук публично заявляла в эфире единого телемарафона ‒ повышение тарифов может произойти.
"Немножечко наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", – говорила чиновница.
С похожей коммуникацией выступил и председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус.
"Именно сегодня такого решения (о повышении тарифа -Главред) нет. Но речь идет об обсуждении всех этих источников", – пояснил он.
"Точно могу сказать, что повышать тарифы в мае не будут. Решение требует значительного обсуждения и согласования, это невозможно быстро сделать. И также не будет сильного подорожания. Рассказы о тарифе в 4 грн или даже в 5 грн – дезинформация", – рассказывает источник журналистов в Кабмине.
Что такое жилищное-коммунальные услуги?
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия в середине весны устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.
Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.
Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
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