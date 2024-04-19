УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Поднимут ли тариф: во сколько обойдется электричество из-за атак РФ

Дмитрий Видоменко
19 апреля 2024, 15:56
В Украине тарифы на электроэнергию могут повысить уже летом. До мая, вероятно, в правительстве не успеют принять решение, сообщают СМИ.
Тариф, свет
Поднимут ли тариф на свет в июне? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине тарифы на электроэнергию могут повысить уже летом ‒ из-за массированных ударов страны-агрессора РФ по украинской энергосистеме. Как сообщает портал "Обозреватель", если до новой волны атак РФ на энергосистему в Минэнерго опровергали заявления о планах поднять тариф, то сейчас чиновники активно говорят о подготовке решения.

Как считают эксперты, по всей вероятности, подорожание не приведет к росту стоимости одного киловатт-часа до показателя более 3 грн. Однако все еще неизвестно, как энергосистема выстоит перед новыми атаками врага и когда они произойдут.

После серии атак страны-агрессора РФ по энергетике заместитель министра энергетики Светлана Гринчук публично заявляла в эфире единого телемарафона ‒ повышение тарифов может произойти.

видео дня

"Немножечко наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", – говорила чиновница.

С похожей коммуникацией выступил и председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус.

"Именно сегодня такого решения (о повышении тарифа -Главред) нет. Но речь идет об обсуждении всех этих источников", – пояснил он.

"Точно могу сказать, что повышать тарифы в мае не будут. Решение требует значительного обсуждения и согласования, это невозможно быстро сделать. И также не будет сильного подорожания. Рассказы о тарифе в 4 грн или даже в 5 грн – дезинформация", – рассказывает источник журналистов в Кабмине.

Что такое жилищное-коммунальные услуги?

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

Удары по объектам инфраструктуры Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия в середине весны устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тарифы на электроэнергию тариф
Реклама

Главное за день

Украина еще не скоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

Украина еще не скоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

17:02 Политика
"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

16:41 Мир
В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое

В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое

14:17 Украина
Все главные новости

Популярное

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости 19417

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины 16971

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад 12648

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощь 5235

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощь

Последние новости

17:02

Украина еще не скоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

16:41

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

16:06

Как почистить сифон на кухне: сантехник назвал взрывное средство для любого сливаВидео

15:59

Будет нищета: что нельзя делать с деньгами 20 апреля - приметы

15:56

Поднимут ли тариф: во сколько обойдется электричество из-за атак РФ

РФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли людиРФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли люди
15:26

Мощно действует на психологию: почему на самом деле в супермаркетах нет часов

15:14

Пересчет пенсий: сколько денег можно получить со средней зарплатой и разным стажем

15:02

Джастин Бибер сильно удивил своим нелепым образом и дорогущими валенками

14:17

В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое

Реклама
14:15

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

14:02

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые "сюрпризы"

13:50

Молитва за здоровье: искреннее обращение к Богу творит настоящие чудесаВидео

13:41

РФ нашла новый способ для продвижения на Востоке: в ВСУ назвали главную проблему

13:36

Позитив оказался в больнице из-за Дорофеевой

13:01

Кардашьян на унитазе: в сеть слили неудобное фото селебрити

12:52

Публично дал клятву: принц Уильям впервые заговорил об онкобольной Кейт Миддлтон

12:48

Осталось двое сыновей: в результате атаки РФ на Днепропетровщине погибла работница УЗ

12:29

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

11:55

Второй самолет сбежал: в ГУР раскрыли новые детали уничтожения Ту-22М3 РФ

11:54

"Делает нас счастливыми": Светлана Тарабарова показала младшую дочь в ее день рождения

Реклама
11:51

Народные средства от муравьев в доме: убойный лайфхак дает 100%-ный результат

11:50

Каверзная головоломка: одна из женщин - мама мальчика, нужно угадать за 7 секунд

11:49

"Решается судьба войны": Туск сделал важное заявление о блокировании границы с Украиной

11:05

Исчезнут даже самые маленькие частицы: как убрать разбитое стекло - нужна 1 вещь

10:50

Китайский гороскоп на завтра 20 апреля: Крысы - будьте осторожны, Драконам - расходы

10:50

Ослабит возможности РФ атаковать Украину: в Воздушных силах прокомментировали сбитие Ту-22М3

10:45

Самолет Ту-22МЗ сбили на расстоянии 300 км от Украины: в ГУР раскрыли деталиВидео

10:37

Добивают лежачего: почему стереотипы о переселенцах - все еще нормамнение

10:24

Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев

10:17

Ракетный удар 19 апреля: ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик ТУ-22М3Фото

10:09

"Он не выдержит": молодая жена Виктора Павлика рассказала о будущей дочери

09:54

Погибли трое детей: РФ ночью ударила по ДнепропетровщинеФото

09:52

Как легко и быстро помыть микроволновку: о чудо-способах знают лишь единицыВидео

09:39

Церковный праздник 20 апреля: что запрещено делать на Похвалу Пресвятой Богородицы

09:30

Удары будут продолжаться: в ISW рассказали, чем Украина бьет по территории РФ

09:23

Гороскоп на завтра 20 апреля: Весам - шанс показать себя, Водолеям - гора работы

09:20

ВСУ впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 – носитель ракет Х-22Фото

08:55

РФ должна отвечать: Зеленский отреагировал на ракетный удар по ДнепропетровщинеФото

08:15

Генштаб уволил Наталью Гуменюк с должности спикера ОК "Юг": кто ее заменит

08:10

Почему Франция пригласила россиян на годовщину высадки в Нормандиимнение

Реклама
08:00

Мгновенная карма: в РФ упал самолет, который утром бил ракетами по УкраинеВидео

07:35

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

07:25

Заметить магнит на пляже за 5 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

06:01

Русские стремятся оккупировать Часов Яр до конца маямнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 10 секунд найти кукурузу

04:44

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом

04:00

Внук-беглец Софии Ротару вышел на связь и огорошил поклонников - что с ним произошло

03:03

СБУ сообщила о заочном подозрении певцу-предателю из Киева

02:32

Мужчина назвал 6 опасных предметов, которые категорически нельзя пылесоситьВидео

02:05

Крымский мост мог остаться без защиты: новые подробности удара по Джанкою

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять