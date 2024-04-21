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РФ готовит новые жестокие атаки по энергетике Украины: готовиться ли к блэкауту

Юлия Закрепа
21 апреля 2024, 08:55
Министр энергетики Украины сообщил, что энергетики делают все, чтобы худшие сценарии не реализовались.
РФ готовит новые жестокие атаки по энергетике Украины: готовиться ли к блэкауту
Когда в Украине будет блэкаут / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор Россия продолжает атаковать украинские энергетические объекты и рассказал сценарии отключения света в Украине.

"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостная. Тотального блэкаута в стране не будет", - отметил Галущенко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Хотя тотальных отключений света не будет, Галущенко заявил, что нужно готовиться к любым сценариям и отметил, что энергетики делают все, чтобы худшие сценарии не реализовались.

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"Как уже показывает опыт прошлого календарного года, мы свое слово держим", - добавил он.

Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Обстрел энергетики Украины: что известно

Напомним, что в ВСУ рассказали о новой подлой тактике обстрелов. оккупанты продолжают терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Атаки РФ сосредоточены вокруг важных объектов. Гуменюк сообщила, что удары дронов пришлись на открытую территорию.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Россия мощно атакует энергетику Украины. Россия пытается максимально атаковать украинскую критическую инфраструктуру, ТЭС, ГЭС и различные хранилища. Оккупанты также пытаются истощить ПВО и выявить, откуда запускаются ракеты.

"Укрэнерго" хочет построить сотни маленьких электростанций, которые страна-агрессор Россия не могла бы поразить из-за их рассредоточенности. По расчетам компании, энергосистеме нужна новая тепловая генерация, но не угольная, а такая, которая будет работать на отходах деревообрабатывающей промышленности.

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