Готовятся к уничтожению Крымского моста: Кузан рассказал о новой железной дороге РФ

Сергей Кузан заявил, что новая железная дорога Ростов-Крым ближе к позициям наших войск.

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Крымский мост под угрозой уничтожения / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

В интервью Главреду глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан спрогнозировал, может ли строительство Россией железной дороги из Ростова в оккупированный Крым быть попыткой подстраховаться на случай уничтожения Крымского моста.

"Да, вы все правильно поняли. России была нужна железная дорога, чтобы перебрасывать через материковую Украину объем продукции, который идет по Крымскому мосту. Поэтому железная дорога из Ростова в Крым действительно нужна россиянам на случай уничтожения Крымского моста и с целью усиления своей южной группировки. На юге у противника гораздо хуже логистика, чем на других направлениях, поэтому именно там проводятся наши наступательные действия", - заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что железная дорога Ростов-Крым ближе к позициям наших войск.

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"Мы можем поражать ее или объекты на этой железной дороге фактически с линии фронта. И здесь для россиян ситуация станет хуже, потому что логистический путь попадает в нашу зону поражения", - добавил Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса" (2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста. Украина имеет полное право уничтожать объекты российских оккупантов, которые расположены на захваченных территориях, сказал президент Зеленский.

Кирилл Буданов сделал заявление и анонсировал "сюрпризы" на Крымском мосту. Крымский мост - важная цель Украины, гражданским не рекомендуется пользоваться эстакадой, сказал начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

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