Наступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ обломом - Кузан

Россия строит железную дорогу из Ростова до оккупированного Крыма, поскольку понимает, что Крымский мост может быть разрушен, отметил Сергей Кузан.

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Российские войска собрали большие силы, но они попадут под удар ВСУ, если рискнут пойти на Киев или Харьков - Кузан / Главред

Россия продолжает подготовку к новому наступлению, которое ожидается в конце мая или в июне. Оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, проводят информационно-психологические операции и оказывают серьезное военное давление на восточном и южном фронтах, где Силы обороны отражают удар за ударом. Демократы и республиканцы в Конгрессе США приближаются к консенсусу и долгожданному голосованию за финансирование помощи Украине. Однако пока нет решения американцев и новых пакетов поддержки, украинская армия сталкивается с дефицитом боеприпасов и ракет для противовоздушной обороны.

В интервью Главреду глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, чем новое наступление войск РФ будет отличаться от предыдущей осенне-зимней кампании, объяснил, почему враг выберет только одно направление для удара, оценил способность россиян мобилизовать 250-300 тысяч новых военных и пойти в наступление на Харьков или Киев, сделал прогноз относительно предоставления помощи от США и назвал оптимальный вариант уничтожения Крымского моста.

В Институте изучения войны предположили, что вероятное наступление России в конце весны-летом может быть сосредоточено на западе Донецкой области. Как вы оцениваете этот прогноз? Россияне сделают акцент на попытке оккупировать всю Донецкую область?

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Россияне атакуют на нескольких направлениях, и пока рано говорить о том, на каком именно из них будет сосредоточено их будущее наступление. Акцентирую внимание на том, что у противника действительно есть пространство для маневра и резервы, которые он продолжает накапливать. И теперь возникает вопрос, на каком из направлений россияне будут усиливать свои войска. Мы уже много слышали о наступлении якобы на Харьков или Сумы, но более логичным шагом может быть усиление любой группировки на полосе от Купянска до Угледара.

Россияне могут усилиться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Лиманское направление им нужно, чтобы угрожать с севера всей Донецкой области, на Бахмутском они очень хотят захватить Часов Яр с целью получения контроля над важной высотой. На Авдеевском направлении, по мнению противника, у нас слабые оборонительные укрепления. Именно там в конце марта они провели самую массированную атаку: бросили в бой 36 танков и пытались прорваться. Больше всего россияне атакуют на Новопавловском направлении - это там, где Марьинка. Нельзя сказать, что в этом районе самые масштабные наступательные действия, но там враг ежедневно проводит около 20 атак. Это очень серьезное давление.

Ключевые направления атак России уже определены, но теперь ее войска, в отличие от зимней кампании, будут наступать только на одном из этих направлений. В рамках зимней кампании, которая длилась фактически полгода, россияне наступали по всей линии фронта. Надеялись, что наша оборона падет, а они прорвутся и выйдут на оперативное пространство. Сейчас же противник, у которого большие силы, готовится выбрать только одно направление. Пример Авдеевки, в направлении которой была сконцентрирована огромная группировка в 120 тысяч военных, показал, что на этом и заканчиваются все возможности россиян по прорыву на определенном направлении фронта.

Таким образом, пока вряд ли можно точно сказать, где именно будет наступление россиян. Противник пытается максимально тиражировать вбросы о наступлении на Сумы, Харьков, или другие города, чтобы дезориентировать нас и впоследствии нанести наиболее неожиданный удар. Россияне будут продолжать свои информационные атаки: им нужно, чтобы мы максимально растянули свои силы.

Президент Зеленский говорил, что Россия собирается мобилизовать 300 тысяч человек. Удастся ли Кремлю набрать такое количество оккупантов? Как они могут быть задействованы на фронте?

Президент делает очень хорошие заявления и замечательную работу, которая направлена на международный уровень, чтобы ускорить решение о предоставлении нам оружия.

России нужно несколько месяцев, чтобы провести мобилизацию и максимально накопить силы. Ее зимняя наступательная кампания, которая началась прошлой осенью, уже выдыхается. Россияне могут похвастаться разве что захватом Авдеевки и нескольких сел. Это точно не то, на что они рассчитывали.

Россияне способны мобилизовать примерно 250-300 тысяч человек. В позапрошлом году они призвали ориентировочно 400 тысяч военных, и это уже было слишком много для их военной инфраструктуры. Надо же не только набрать людей, но и где-то их разместить, кормить и экипировать. Военная инфраструктура буквально трещала и была перегружена, что стало проблемой. Впрочем, за последнее время РФ проделала много работы и теперь, по разным оценкам, может мобилизовать 250-300 тысяч человек.

Как будет проводиться новая мобилизация - уже другой вопрос. Мы же помним, что мобилизационные процессы в России не останавливались, и ежедневно в ряды армии привлекается примерно 1000 человек. Вполне возможно, что после президентских выборов мобилизуют еще больше россиян. Но после мобилизации надо еще несколько месяцев, чтобы обучить военных и предоставить им вооружение. И если автоматы для пехоты они найдут, то с техникой есть определенные проблемы. Например, сейчас на территории Украины расположена 470-тысячная группировка российских войск, и она полностью не обеспечена. Есть разные подразделения: одни обеспечены на 50%, другие - только на 30%

Если подразделение обеспечено на 50%, это у них уже считается очень хорошим показателем. И поэтому большой вопрос, как противник будет обеспечивать новые подразделения. Также на мобилизацию большого количества людей понадобится время. Даже если россияне мобилизуют 300 тысяч человек и смогут их обеспечить, понадобится как минимум 2 месяца, чтобы их обучить. Иначе им снова придется отправлять на фронт необученных 200 тысяч человек, которых украинская армия уже видела осенью 2022 года.

Мы понимаем, что сейчас у России нет ударной группировки для наступления на Киев или Харьков. Возможен ли сценарий, при котором они все равно попытаются пойти на эти города?

Скажу такую непопулярную вещь: если россияне прибегнут к таким шагам, это нам только поможет. Дело в том, что у РФ уже нет той армии, которая была по состоянию на 2022 год. Войска готовили более 10 лет. В год полномасштабного вторжения противник использовал батальонные тактические группы. Это были профессионалы, очень хорошо подготовленные и укомплектованные новой техникой войска, которые могли действовать самостоятельно. Сейчас уже другая ситуация: группировка стала намного больше по численности, техники вроде бы больше, но по кадрам, укомплектованию и качеству техники эта армия значительно уступает той, которая была. И поэтому россияне будут пытаться сплотиться на определенном направлении, потому что кучкой управлять легче, чем большой массой войск.

Во-первых, для того, чтобы пойти в наступление на Киев или Харьков, нужна группировка численностью около 300 тысяч военных. Их надо укомплектовать автоматами и тяжелой техникой. Нужны офицеры, два десятка опытных и авторитетных боевых генералов. Людей можно набрать с улиц, но негде взять офицеров, которые бы ими руководили.

Во-вторых, на севере и востоке проводились фортификационные работы. Вы можете делать выводы по Харьковской области. Что было в 2022 году и сейчас - это небо и земля. Конечно, еще надо работать, но ситуация уже намного лучше.

Попытки россиян пойти на Киев или Харьков были бы выгодны для нас, потому что тогда они вынуждены будут не концентрировать, а растягивать свои войска. Сейчас нам приходится держать самые большие подразделения вдоль границы не только с Россией, но и с Беларусью.

В Конгрессе США появляются заявления о том, что помощь Украине может быть проголосована уже в апреле. Как вы считаете, когда законодатели примут решение? Поможет ли возобновление американской поддержки сдержать россиян от реализации их планов?

Россия активизировала свои военные действия именно потому, что в Конгрессе США нет решения о помощи Украине. Противник понимает, что это - окно возможностей, и максимально использует ситуацию. Россияне проводят штурмовые атаки и наносят ракетные удары, потому что они надеются, что смогут истощить ПВО, переломить нас и пробить оборону. Когда они чувствуют, что западная поддержка зашаталась или проседает, сразу начинают действовать.

Я думаю, что Конгресс США примет решение относительно помощи Украине уже в апреле. Однако акцентирую внимание на том, что такой ожесточенной внутриполитической борьбы в Штатах не было уже давно. Мы постоянно слышали о различных спорах демократов и республиканцев, но сейчас ситуация сложнее - политики ведут предвыборную борьбу вне правил игры. Поэтому здесь трудно что-то прогнозировать.

Впрочем, демократы и республиканцы постепенно договариваются, первые идут на уступки вторым, и помощь все-таки будет. Решение будет, но это не значит, что мы сразу получим помощь.

Россияне будут наступать, пока Украина не получит новых партий вооружений от США?

Именно так. Пик зимне-весенней наступательной кампании был в марте. Мы слышали много апокалиптических заявлений о том, что россияне всюду продвигаются, а фронт якобы трещит, однако сдержать противника все-таки удалось. И сейчас уже россияне понимают, что в режиме мобилизации 1000 человек в день они нас не смогут переломить. Поэтому теперь они говорят о формировании резервов, концентрации войск и мобилизации.

Издание The Guardian публиковало материал о том, что Украина может уничтожить Крымский мост уже в первой половине этого года. Как вы думаете, реально ли уничтожение моста в ближайшей перспективе?

Все зависит от планов нашего командования и наличия ресурсов. Крымский мост - капитальная конструкция, поэтому нам нужно стратегическое оружие, чтобы его уничтожить. Лучший вариант - ракеты Taurus, которые позволяют уничтожать изнутри капитальные укрепленные сооружения, но в необходимом для этого количестве. Потому что поразить мост - это одно, а уничтожить - совсем другое. Для уничтожения моста нужно гораздо больше ракет. В идеале нам надо уничтожить не полотно, а именно опорную конструкцию, на которой держится мост. Это самая надежная составляющая эстакады и по ней нужно попасть. Надо нанести Крымскому мосту такой ущерб, чтобы россиянам было чрезвычайно трудно его восстановить.

Нам надо уничтожить мост, чтобы противник не получал оружия в Крыму. И решение о ликвидации эстакады фактически станет началом крымской операции. Нужно посадить крымскую группировку на голодный паек, который должен длиться месяцами. Необходимо уничтожить Крымский мост (вместе с железнодорожным полотном, чтобы его уже нельзя было восстановить), добивать их логистику в виде больших десантных кораблей и сбивать ИЛ-76, которые будет использовать противник для своего обеспечения на Крымском полуострове.

И только тогда можно будет говорить о блокаде Крыма и истощении группировки, которая там находится. Но если работу моста снова быстро восстановят, в такой операции нет смысла. В таком случае лучше наносить удары, например, по каким-то военным целям.

Правильно ли я понимаю, что строительство Россией железной дороги из Ростова в оккупированный Крым - это попытка подстраховаться на случай уничтожения Крымского моста?

Да, вы все правильно поняли. России была нужна железная дорога, чтобы перебрасывать через материковую Украину объем продукции, который идет по Крымскому мосту. Поэтому железная дорога из Ростова в Крым действительно нужна россиянам на случай уничтожения Крымского моста и с целью усиления своей южной группировки. На юге у противника гораздо хуже логистика, чем на других направлениях, поэтому именно там проводятся наши наступательные действия.

Кроме того, железная дорога Ростов-Крым ближе к позициям наших войск. Мы можем поражать ее или объекты на этой железной дороге фактически с линии фронта. И здесь для россиян ситуация станет хуже, потому что логистический путь попадает в нашу зону поражения.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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