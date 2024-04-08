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Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ цели

Анна Ярославская
8 апреля 2024, 09:22обновлено 8 апреля, 10:27
Украина не потеряет всю свою генерацию, уверен Герман Галущенко.
Герман Галущенко, запуск ракет, Киев
Тотального блэкаута в Украине не будет - Герман Галущенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российские оккупанты усилили атаки по объектам энергетики Украины, но тотального блэкаута достичь не удастся. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, всю генерацию, кроме атомной, которая вырабатывает более 50% электроэнергии, Украина не потеряет.

"Тотального блэкаута в Украине они (оккупанты, - ред.) не достигнут", - сказал Галущенко в эфире национального телемарафона.

видео дня

Смотрите видео - Галущенко заявил, что полный блэкаут Украине не грозит:

Скриншот

Угрозы масштабного отключения света нет и в Харькове, который находится под ежедневным обстрелом российской оккупационной армии. При этом в городе все еще есть недостаток мощностей.

"О блэкаутах пока не говорим. Действуют плановые отключения света", – сказал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он также подчеркнул, что россияне меняют тактику своих обстрелов по Харькову. Они системно днем ​​и ночью атакуют одну и ту же локацию. Именно поэтому Синегубов призвал горожан реагировать на воздушные тревоги.

Что такое блэкаут

Блэкаут – это ситуация, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.

Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Ракетные атаки на энергетику Украину

В Центрэнерго сообщили, что страна-агрессор Россия почти полностью разрушила Змиевскую теплоэлектростанцию, которая является одной из крупнейших в Харьковской области. Удар, который состоялся 22 марта, уничтожил все блоки и повредил вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная – от значительного до полного.

Во время ракетного удара 29 марта российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области — графики почасовых отключений.

В Институте изучения войны сообщили, что РФ атакует энергосистему Украины, потому что таким образом хочет подорвать оборонно-промышленный потенциал нашего государства.

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