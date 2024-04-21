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Россияне активизируют удары дронами и ракетами в ближайшие недели - ISW

Дмитрий Видоменко
21 апреля 2024, 08:29
Войска РФ, вероятно, активизируют наступление (с ракетными ударами и ударами беспилотников), говорят в Институте изучения войны (ISW).
Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал
Русская армия, говорят аналитики ISW, могут отдать приоритет участкам фронта, где оборона ВСУ выглядит в некоторой степени нестабильной / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжали, а в некоторых районах активизировали текущие наступательные операции, вероятно, используя аномально жаркую в 2024 году весну и сохраняющуюся у ВСУ нехватку вооружения ‒ вплоть до прибытия обещанной Западом помощи. Об этом говорится в отчете Институте изучения войны (ISW).

Как говорят аналитики, войска РФ также пытались использовать проблемные места в системе ПВО Украины в попытке разрушить украинскую энергосистему и нанести масштабный ущерб инфраструктуре нашей страны (и ее оборонно-промышленному потенциалу).

Скорее всего, армия страны-агрессора РФ, говорят аналитики, могут отдать приоритет тем участкам фронта, где украинская оборона выглядит в некоторой степени нестабильной (особенно к западу от Авдеевки), либо участкам фронта, где российские войска сейчас на дистанции от оперативно значимого объекта (к примеру, возле города Часов Яр).

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Кроме того, считают в ISW, они могут изменить свою цель и нанести удар по украинской транспортной инфраструктуре для ограничения способности ВСУ достаточно распределять живую силу и технику на критических участках фронтов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Угроза наступления на Харьков - новое наступление РФ на Востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут начать новую следующую операцию, и есть вероятность продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут свидетельствовать о готовности россиян к этому шагу. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший полковник СБУ Михаил Притула.

Существует угроза, что Харьков может стать следующим Алеппо, если Конгресс США не примет решение о новой военной помощи Украине для получения средств ПВО, необходимых для защиты от атак России, страны-агрессора. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал возможное будущее наступление российских оккупантов. По его словам, армия РФ может начать наступление на фронте в ближайшие месяцы.

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