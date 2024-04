Россияне активизируют удары дронами и ракетами в ближайшие недели - ISW

Российские войска продолжали, а в некоторых районах активизировали текущие наступательные операции, вероятно, используя аномально жаркую в 2024 году весну и сохраняющуюся у ВСУ нехватку вооружения ‒ вплоть до прибытия обещанной Западом помощи. Об этом говорится в отчете Институте изучения войны (ISW).

Как говорят аналитики, войска РФ также пытались использовать проблемные места в системе ПВО Украины в попытке разрушить украинскую энергосистему и нанести масштабный ущерб инфраструктуре нашей страны (и ее оборонно-промышленному потенциалу).

Скорее всего, армия страны-агрессора РФ, говорят аналитики, могут отдать приоритет тем участкам фронта, где украинская оборона выглядит в некоторой степени нестабильной (особенно к западу от Авдеевки), либо участкам фронта, где российские войска сейчас на дистанции от оперативно значимого объекта (к примеру, возле города Часов Яр).

Кроме того, считают в ISW, они могут изменить свою цель и нанести удар по украинской транспортной инфраструктуре для ограничения способности ВСУ достаточно распределять живую силу и технику на критических участках фронтов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.