Украина усиливает защиту ТЭС и железных дорог: главное из Ставки Зеленского

Президент Владимир Зеленский поручил усилить дополнительными средствами ПВО и РЭБ объекты критической инфраструктуры, по которым враг беспощадно бьет всю весну. Глава государства доложил о Ставке в четверг, 25 апреля.
Главное внимание военно-политическое командование обратило на защиту от ракетных ударов России. В сообщении Зеленского указывается, что речь идет не только о прикрытии энергообъектов, но и транспортных.
"Был большой и подробный доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по прикрытию жизненно необходимых для страны объектов - не только энергетических, но и социальных, безопасности, транспортных, обеспечения связи и тому подобное. По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации", - отметил Зеленский.
Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?
Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.
Также Зеленский и Сырский получили сводки с фронта.
"Основные направления, наши действия и вероятные действия врага, обеспечение войска всем необходимым", - добавил президент.
Третий вопрос Ставки - контракты.
"Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранные средства. Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период", - уточнил глава государства.
Удары России по Украине - взрывы сегодня
В четверг, 25 апреля, во время объявленной воздушной тревоги российские войска нанесли удар управляемым авиационным боеприпасом (КАБ) по Сумам. Оккупанты атаковали объект инфраструктуры.
Кроме того, россияне ударили по Балаклее на Харьковщине - возле железнодорожного вокзала.
В этот же день Россия атаковала украинские объекты - в Черкасской и Херсонской областях. В частности, в Херсонской области были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
Именно удары России по объектам критической инфраструктуры, по данным СМИ, якобы убедили Белый дом передать Украине ракеты ATACMS большей дальности.
В интервью ВВС глава разведки Кирилл Буданов недавно заявил, что Украину в ближайшее время ждет тяжелый период на фронте . Ситуация может обостриться в период середина мая - начало июня этого года. Но эта ситуация будет не катастрофической.
По мнению эксперта Олега Жданова, в ближайшее время страна-агрессор Россия попытается устроить "поход ва-банк" и будет наносить массированные ракетные удары по Украине. Жданов отметил, что атака беспилотниками по Киевской области 23 апреля может быть предвестником массированного удара по Киеву.
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