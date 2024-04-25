Украинцы могут оставаться в Германии с недействительным паспортом - сенат Берлина

Решение МИД Украины приостановить консульское обслуживание украинских мужчин не повлияет на их статус беженцев в Германии.

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Украинские беженцы могут оставаться в Германии с просроченными паспортами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские беженцы могут оставаться в Германии с недействительным загранпаспортом. Для предоставления или продления временного вида на жительство действие паспорта не является обязательным условием. Об этом сообщил представитель правительства Берлина, пишет DW.

Решение МИД Украины о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не повлияет на их статус беженцев. Представитель сената Берлина пояснил, что для получения временного вида на жительство в Германии не обязательно иметь действительный паспорт, главное, чтобы у немецких властей была возможность удостоверить личность человека.

В то же время, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать проездной документ, который заменит паспорт. Однако это будет делаться только в исключительных случаях, когда гражданин докажет наличие веских причин для поездки за границу.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Ограничения для мужчин за границей - вопрос их возвращения в Украину

Как сообщал Главред, 23 апреля МИД Украины заявил о прекращении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в частности оформления загранпаспортов и их выдачи.

Также 24 апреля Кабмин утвердил новые правила выдачи паспортов для украинцев. Согласно постановлению №443, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут пересылать эти документы для выдачи. Вместо этого мужчины, которые хотят получить паспорт, должны обращаться непосредственно в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Вскоре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова способствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста в Украину. Вслед за Польшей министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что его страна также может рассмотреть возможность помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста, которые выехали из страны.

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