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Германия готовится к войне: в Бундесвере будут важные изменения

Ангелина Подвысоцкая
5 апреля 2024, 15:37обновлено 5 апреля, 16:17
В Германии планируют увеличить оборонный бюджет, а также создать единое оперативное командование Бундесвера.
Писториус, НАТО
Германия начала готовиться к войне / Коллаж: Главред, фото: Фото: gov.pl/web/obrona-narodowa, НАТО

В Германии начали готовиться к войне и уже представили планы проведения структурной реформы Вооруженных сил. Главным вопросом станет создание единого оперативного командования Бундесвера. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает DW.

Этому единому командованию будет подчиняться 4 вида войск: сухопутная армия, военно-воздушные силы, военно-морской флот, а также войска кибер- и информационной обороны. Там будет объединены территориальное командование и командование зарубежными миссиями. Также там будет создана центральная контактная точка для национальных и международных партнеров.

Стоит отметить, что войска кибер- и информационной обороны являются новым видом войск и они будут защищать сети бундесвера от хакерских атак. Также в стране рассматривают возможность применять электронные боевые средства - глушители мин-ловушек.

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Еще одно вспомогательное командование будет создано на основе санитарных и логистических подразделений.

Повышения уровня угрозы в Европе

Министр отметил, что в Европе значительно возросла угроза и такими реформами в Германии хотят провести реструктуризацию Бундесвера, чтобы подготовить его на случай чрезвычайной ситуации, необходимости обороны и даже войны.

"Германия и ее союзники должны обеспечить надежное сдерживание, чтобы никому не приходили в голову идеи напасть на территорию НАТО", - сказал Писториус.

Важные решения Германия планирует реализовать уже в ближайшие месяцы. Там могут даже вернуть всеобщую воинскую обязанность, которая была отменена в 2011 году.

Увеличение оборонного бюджета Германии

В Минобороны добавили, что в Германии видят необходимость увеличить оборонный бюджет в 2025 году на 6,5 миллиарда евро. Также Писториус считает "достойным рассмотрения" создание фонда для Украины на сумму 100 миллиардов евро. Он добавил, что при этом во время создания фонда стоит учесть объемы военной помощи, которая уже была направлена Украине в одностороннем порядке.

Война РФ с НАТО - все новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ готовится к большой войне с НАТО. Российская угроза в значительной степени зависит от финансовых ресурсов, которые президент РФ Владимир Путин готов направить на войну.

После этого самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне. При этом он говорит, якобы его страна на самом деле воевать не хочет, но, мол, "не он это придумал".

Президент Европейского совета Шарль Мишель призывает страны Евросоюза удвоить закупку оружия и боеприпасов у европейского оборонпрома на фоне возможной агрессии РФ против ЕС. Он заявил, что пора готовиться войне.

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