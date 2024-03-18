Убийство ради "маленькой принцессы": всплыли детали гибели украинки в ФРГ

Подозреваемыми в преступлении называют 44-летнего немца и 43-летнюю уроженку РФ.

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Подробности убийства украинки в Германии / Коллаж: Главред, Фото: bild, Pixabay/Alexas_Fotos

Стали известны новые детали в деле о жестоком убийстве в Германии украинки Маргариты Разаз и похищении ее ребенка.

Подозреваемыми в преступлении называют 44-летнего немца Марко и 43-летнюю уроженку России Инну. Как пишет Mirror, у женщны есть три сына.

По словам знакомых подозреваемых, они в последнее время они часто говорили о рождении ребенка, хотя никаких признаков беременности у женщины не было. Сама же подозреваемая в преступлении признавалась, что хочет "маленькую принцессу". У пары уже было трое детей, но все — мальчики.

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Отмечается, что подозреваемые ранее показывали знакомым аксессуары для младенцев, что дало основание правоохранителям говорить, что похищение девочки они планировали заранее.

Также добавляется, что мать Маргариты, 51-летнюю Марину Стеценко, не нашли до сих пор. При этом на сегодня пока отсутствует информация о ее судьбе.

Сколько украинских беженцев в Германии С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по середину февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев. Около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, спустя два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны. В школах Германии обучаются почти 219 тысяч детей и подростков из Украины. Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.

Ранее сообщалось, что россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь. Появились новые подробности убийства украинки в Германии и исчезновения ее матери и пятинедельной дочери.

Напомним, в польском городе Гожув произошло жестокое убийство - мужчина застрелил 26-летнюю украинку из-за того, что девушка не захотела с ним встречаться. Убийство произошло в общественной прачечной. В местной полиции сообщают, что мужчина действовал сознательно. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной.

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