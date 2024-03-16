Смерть украинки в Германии: россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь - СМИ

Появились новые подробности убийства украинки в Германии и исчезновения ее матери и пятинедельной дочери.

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Полиция Германии нашла младенца и арестовала похитителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, oe24.at/welt

Пара из России предположительно похитила ребенка из Украины и убила его 27-летнюю мать. Инцидент произошел в Хоккенхайме, земля Баден-Вюртемберг в Германии.

Как пишет местное издание OE24, трагедия могла произойти больше недели назад. 7 марта прохожий обнаружил тело женщины. Оказалось, что это была 27-летняя украинка по имени Маргарита. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что ее смерть наступила в результате "внешнего насилия".

У женщины была дочь, которая родилась пять недель назад. Ребенок исчез. Вероятно, малышку похитили злоумышленники.

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Полицейские оперативно отыскали ребенка по фотографиям и вытащили Мию из рук похитителей. Подозреваемыми стали женщина и мужчина из России — семейная пара 43 и 44 лет. Сейчас они арестованы.

Исчезла также и 51-летняя мать Маргариты. Не исключено, что женщину также могла убить или похитить русская пара.

Издание отмечает, что в последний раз семью видели в одном из ресторанов города, в котором они проживают. Там у них была встреча с женщиной из Вальдорфа, которая в социальных сетях предложила семье свои услуги в оформлении немецких документов. При этом неизвестно, является ли эта женщина той, которую задержали из-за подозрения в убийстве.

Украинки родом из Харькова. В Германию они приехали, чтобы спастись от войны и жили в общежитии для беженцев.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что прохожий обнаружил тело женщины со следами насильственной смерти в районе Баден-Вюртенберг на военном пункте пропуска на реке. Убитой оказалась гражданка Украины. Вскрытие выявило, что женщину убили.

Сколько украинских беженцев в Германии С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по середину февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев. Около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, спустя два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны. В школах Германии обучаются почти 219 тысяч детей и подростков из Украины. Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.

Как сообщал Главред, в польском городе Гожув произошло жестокое убийство - мужчина застрелил 26-летнюю украинку из-за того, что девушка не захотела с ним встречаться. Убийство произошло в общественной прачечной. В местной полиции сообщают, что мужчина действовал сознательно. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной.

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