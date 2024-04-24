'Многие поляки возмущаются': Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

Если Украина обратится с просьбой помочь в возвращении домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше, то "любая поддержка возможна", сказал министр.

https://glavred.info/world/mnogie-polyaki-vozmushchayutsya-polsha-gotova-pomoch-ukraine-vernut-muzhchin-10560368.html Ссылка скопирована

В Польше сделали заявление о возвращении украинских мужчин / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Польша готова способствовать возвращению мужчин призывного возраста в Украину. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, пишет Reuters.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - заявил министр.

Однако Косиняк-Камиш не предоставил подробностей о том, как именно Польша поможет в этом вопросе.

видео дня

Министр также отметил, что "любая поддержка возможна", если Украина обратится с просьбой помочь в возвращении домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после окончания срока действия паспорта.

По данным Евростата, около 4,3 миллиона украинцев проживают в странах Европейского Союза, из них около 860 тысяч - взрослые мужчины. Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев и является второй по количеству украинских беженцев в Европе после Германии.

Ограничения для мужчин за рубежом - детали

Напомним, 23 апреля начало действовать решение МИД Украины, которое ограничивает предоставление консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в частности оформление загранпаспортов и их выдачу. Это связано с принятием закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Также в Европейской комиссии "приняли во внимание" решение МИД Украины ограничить предоставление консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за рубежом. Директива по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан.

Кроме этого, 24 апреля Кабмин утвердил новые правила выдачи паспортов гражданина Украины и паспортов для выезда за границу. Согласно постановлению №443, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут пересылать эти документы для выдачи. Мужчины, которые хотят получить паспорт, должны будут обращаться непосредственно в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред