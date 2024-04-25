По примеру Польши: в Литве могут помочь Украине вернуть мужчин

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, которые выехали из страны, но этот вопрос требует внимания и дальнейших обсуждений. Об этом сообщает Delfi.
В то же время министр добавил, что Литва пока не рассматривает конкретных мер и следит за тем, какие решения по этому вопросу примет Польша.
"Направление правильное. В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - заявил Кащюнас.видео дня
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас подчеркнул, что никто не планирует собирать украинских мужчин и отправлять их обратно в Украину. Однако, вероятно, могут быть применены другие виды ограничений, в частности ограничения в выпале социальной помощи, получении разрешения на работу те других документах.
"Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - заявил министр.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Ограничения для мужчин за границей - возвращение мужчин в Украину
Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша готова помочь в возвращении мужчин призывного возраста обратно в Украину, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.
До этого, 23 апреля Министерство иностранных дел Украины ввело ограничения на предоставление консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом, включая оформление загранпаспортов. Это связано с принятием закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.
Также, 24 апреля Правительство утвердило новые правила выдачи паспортов гражданина Украины и паспортов для выезда за границу. Согласно постановлению №443, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать эти документы по почте. Теперь мужчины, которые хотят получить паспорт, должны обращаться непосредственно в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине.
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