"Толик, поезжай в Донецк": в Сети высмеяли Тимощука за иск против УАФ

В РФ считают, что Спортивный арбитражный суд (CAS) якобы должен встать на сторону Анатолия Тимощука в его иске против Украинской ассоциации футбола.

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Анатолий Тимощук подал иск против УАФ / Коллаж Главред, фото УНИАН

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) якобы обязан встать на сторону футболиста-беглеца Анатолия Тимощука в его иске, поданном против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Некий профессор Российского академического университета Алексей Кыласов в комментарии порталу Bfm заявил, что у УАФ якобы нет причин для санкций в отношении Тимощука.

Бывший игрок донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии" и "Зенита" из страны-агрессора РФ оспаривает в Швейцарии лишение его всех наград и тренерской лицензии в Украине.

Кто такой Анатолий Тимощук? Анатолий Тимощук - футболист, бывший полузащитник. С 2017 года - ассистент главного тренера российского ФК "Зенит" В составе санкт-петербургского "Зенита" чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе мюнхенской "Баварии" двукратный чемпион Германии, двукратный обладатель кубка Германии и двукратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов УЕФА. видео дня Неоднократно критиковался в Украине за то, что продолжал работать в России после российской вооруженной агрессии против Украины 2014 года и полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в 2022 году. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность и лишен всех наград, сообщает "Википедия".

"Если лицензия аннулируется, то, получается, он должен пройти процедуру нового получения, и он может получить ее в России. Нигде не сказано, что это должен быть именно гражданин России. Мало того, если не была предусмотрена процедура лишения, без изменения внутреннего устава футбольной ассоциации Украины это невозможно. И, соответственно, суд с высокой долей вероятности может встать на его сторону и восстановить его в правах", – утверждает Кыласов.

В комментариях тоже решили ехидно покритиковать Тимощука за его иск.

"А Родину продать за деньги Газпрома это тоже дело чести?", "Толик, поезжай в Донецк, восстанавливать настоящий "Шахтер", "Зачем Тимощуку это обращение? Что это даст?", ‒ написали они.

Напомним, ранее портал ТСН со ссылкой на собственные источники сообщил, что скандальный футболист и бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук пытался при помощи поддельных документов получить паспорт гражданина Румынии.

Журналисты предполагают, что таким образом Тимощук пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины − после того, как тот поддержал военную агрессию России против нашей страны.

Позднее бывшая супруга спортсмена Надежда Навроцкая рассказала, что Тимощук очень давно отличался знатной алчностью ‒ даже в общении с собственными детьми. Как говорит женщина, Миа и Ноа уже не один год растут без отцовского внимания в Германии с ней.

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